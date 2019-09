Il San Benedetto perde pezzi ora non si può più attendere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'ALLARMEPESARO L'ex ospedale psichiatrico San Benedetto è un colosso dormiente e acciaccato che non ha i piedi ma la testa d'argilla. E' la sommità la parte più fragile di un complesso fragilissimo e dal declino inarrestabile. Ieri mattina un nuovo cedimento, con il crollo di calcinacci e pezzi di muratura su via Belvedere e l'intervento d'urgenza dei vigili del fuoco per evitare altri distacchi e transennare la strada. La vetustàPrevisti per oggi i primi sopralluoghi dei tecnici regionali per cercare di capire se si sia trattato,...