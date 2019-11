Il San Benedetto è transennato i residenti senza più parcheggi

LA POLEMICA

PESARO Hanno un punto di osservazione privilegiato sul San Benedetto abitando attorno al perimetro del complesso dall'ingombro di un pachiderma stanco. Sono i residenti di via Belvedere che proprio dalle finestre con vista sull'ex manicomio ne stanno seguendo, anno dopo anno, la lenta implosione, preoccupati per la stabilità sempre più precaria del vecchio psichiatrico, a partire dal tetto, come nei giorni scorsi ha evidenziato anche il consigliere regionale Andrea Biancani che ha chiesto all'Asur, che ne ha la proprietà, la verifica dello stato della copertura, «perchè servono interventi urgenti per evitare ulteriore degrado».

Che cosa non va

Nel frattempo si puntella, si transenna, si sorregge là dove la struttura traballa: una volta è il muro di cinta che perde i pezzi, un'altra - la più recente - il cornicione. Un'agonia che al di là dello stillicidio di un futuro ipotetico tracciato al momento solo sulla carta (assieme al bando di vendita ancora deve essere formalizzato e sottoscritto ufficialmente il protocollo di intesa già concordato tra Asur, Regione e Comune per la cessione dell'ex lavanderia), comporta delle conseguenze pratiche nell'immediato. «Di fatto non abbiamo più posteggi - spiegano i residenti - o comunque i posti auto sono stati drasticamente ridotti. Premettiamo che paghiamo regolarmente la quota a Pesaro Parcheggi. Per non dire della stessa via Belvedere che è diventata impraticabile. Parliamo dello stato dei marciapiedi o comunque dei passaggi pedonali, ma anche delle condizioni del manto stradale che è tutto una buca, completamente dissestato. Se un anziano cade sono dolori, e non c'è lo spazio sufficiente per far passare un disabile in carrozzina. In più dobbiamo fare i conti con transenne e coperture che invece di essere tolte aumentano senza che ci sia la benchè minima traccia di un lavoro di ripristino».

Reti di protezione

Le reti protettive e i puntelli sono stati installati a protezione dei passanti mano a mano che nel tempo si sono evidenziate delle criticità. E lì sono rimasti. Come vicino all'ingresso che consente l'accesso al vasto giardino interno dove il Comune ha ricavato circa 25 posti auto proprio in funzione delle necessità dei residenti nel centro. Ma non bastano perchè la richiesta è superiore all'effettiva disponibilità. Hai voglia a impegnarti a un gioco di incastri andando a pescare su via Oberdan o in via Mazza per liberare via Passeri dalla sosta quando poi devi andare a togliere altri stalli nella parte terminale del corso XI Settembre, perchè non è sicuro lasciare parcheggiata l'auto lungo il San Banedetto. Il divieto di sosta h24 è comparso dopo il distacco di pezzi di cornicione alla fine di settembre. Per ora è sine die: si sa quando è entrato in vigore non si sa quando terminerà. Un po' come le recinzioni lungo via Belvedere che nel tempo hanno mangiato altri posti auto. Sono stata collocate in via precauzionale e provvisoria lungo il muro che accusa la vetustà ma nei fatti sono diventate un'impalcatura permanente in quanto non sono più state tolte perchè nessun intervento di contenimento strutturale è stato ancora predisposto.

Concentrato di storia

«Alla fine - puntualizzano i residenti - si sono trasformate in una pattumiera, e c'è chi ne approfitta per gettarci all'interno sacchetti, immondizia, rifiuti vari». E dire che lungo via Belvedere insistono anche Porta Rimini, gli Orti Giulii, l'Osservatorio Valerio, un concentrato di storia pesarese in una manciata di metri. I residenti si sono già mossi con il Comune e, al di là dei tempi, sollecitano degli interventi tampone: il manto stradale può essere rifatto, idem il passaggio pedonale. Quanto agli stalli chiedono di aumentare la disponibilità interna del giardino del San Benedetto.

Simonetta Marfoglia

