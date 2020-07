IL RITORNO IN CLASSE

PESARO Ci sono 520mila euro di fondi statali, stanziati per adeguare sulla base delle nuove regole post Covid, le nostre scuole comunali. E' una somma consistente, commentano gli assessori a Lavori Pubblici e Servizi Educativi, Belloni e Ceccarelli, ma sono risorse queste tutte vincolate per interventi e migliorie ben precise, legate al ritorno in classe in presenza da settembre.

Gli stanziamenti

Accanto al percorso per adeguare i plessi secondo le normative del Ministero all'Istruzione, il servizio Nuove Opere-Lavori Pubblici, nel corso dell'ultima commissione comunale, ha deliberato anche lo stanziamento di 660mila euro quale integrazione al progetto per la realizzazione della palestra e dell'area sportiva-ricreativa esterna alla nuova scuola media di via Lamarmora. Le risorse ci sono, rimarcano i consiglieri comunali di maggioranza e opposizione, fra loro Anna Maria Mattioli e il pentastellato Lorenzo Lugli, ora l'Amministrazione deve darsi da fare per impiegarle nel migliore dei modi a garanzia della fruibilità e della sicurezza, plesso per plesso. Il plafond assegnato per il Comune di Pesaro è così suddiviso: agli asili comunali saranno destinati 120mila euro, mentre 200mila saranno assegnati ai plessi delle primarie e 200mila euro alle scuole medie comunali. Ma attenzione rimarcano i tecnici ai servizi educativi e all'edilizia scolastica, le risorse previste potranno essere assegnate e spese solo per interventi di ampliamento delle aule e per l'acquisto di nuovi arredi post Covid, indicati dal Ministero. Fondi, che non potranno essere utilizzati per esempio per installare strutture da esterno come richiesto da diversi istituti scolastici comunali. Con l'approvazione della variazione al piano delle opere in consiglio comunale, i dirigenti scolastici potranno poi attivarsi e presentare le proprie richieste d'interventi e migliorie necessarie ad adeguare le aule e gli spazi comuni, frequentati da bambini e ragazzi. E' appena partita la discussione sul tipo di interventi da realizzare e sui plessi interessati. I tecnici comunali hanno tranquillizzato la commissione. Non saranno necessari infatti interventi particolarmente invasivi. In alcuni plessi, che ne hanno la necessità per il maggior numero di alunni iscritti, si andranno ad abbattere porzioni di muro divisorio per consentire l'ampliamento dell'una o dell'altra aula.

Il distanziamento

L'investimento più consistente per l'Amministrazione sarà l'acquisto di nuovi banchi singoli a garanzia del distanziamento di un metro. Qualche criticità in più si potrebbe profilare per l'afflusso dei bambini della primaria e dell'infanzia, negli spazi mensa. Discussione aperta fra Servizi Educativi, dirigenti scolastici e il privato, che si è aggiudicato l'appalto per il servizio di ristorazione. Le prime ipotesi vedrebbero una diversa organizzazione del servizio mensa su più turni per fasce orarie, cambiando gli orari per turnazione a giorni alterni.

La nuova scuola

Con 660 mila euro in aggiunta ai 2 milioni stanziati dall'ente regionale un anno fa, verrà realizzata la palestra e l'area sportiva della nuova Olivieri di via Lamarmora. E' così che si completa, anticipa la consigliera Anna Maria Mattioli, residente del quartiere Pantano, il progetto del nuovo Campus scolastico cittadino di via Lamarmora. Il nuovo edificio, progettato dall'architetto comunale Margherita Finamore, accoglierà una tribuna coperta da 300 posti e un blocco su due piani con la palestra vera e propria, non solo ad uso dei poli scolatici elementare e media ma aperto anche allo stesso quartiere.

Letizia Francesconi

