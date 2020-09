IL RISULTATO

PESARO L'unica cosa che regge è il dato del Pd che nella provincia resta il primo partito (27,93%) contro il 225,13% della Lega) a una manciata di seggi da scrutinare. Il resto un'epocale sconfitta, che farà la storia delle Marche. E in più c'è tanta Pesaro nell'indiscutibile ribaltone della Regione. C'è il segretario regionale, Giovanni Gostoli, c'è il presidente uscente Luca Ceriscioli, c'è la segretaria provinciale Monica Scaramucci e c'è Matteo Ricci che piazza il suo candidato, Andrea Biancani e poco altro. Biancani asfalta Stefano Ridolfi, azzera la manovra disturbatrice di Villa Fastiggi e di Ceriscioli ma non consacra la vittoria di Ricci. E davanti al risultato l'aria che tira non è quella della consapevolezza perché, ancora prima dell'esito definitivo delle urne, nessuno pensa a riflettere sui panni sporchi, sugli errori commessi mentre viaggia a vele spiegate l'analisi dei se. Per Matteo Ricci il se è legato ai 5 Stelle e al modello Pesaro da lui sponsorizzato: «Se avessimo concluso l'alleanza con i 5 Stelle avremmo vinto le elezioni». Eppure il modello Pesaro, partito dagli abboccamenti del 2019 con i grillini, non sembra aver sortito grande successo. Non ha portato a casa la battaglia e non ha la forza di rivendicare un successo possibile. Anche se resta il dubbio dell'efficacia della somma tra pere e mele. Quanto a Luca Ceriscioli che dire? Tutti i governatori ricandidati hanno vinto la loro partita riscuotendo il consenso per la gestione dell'emergenza Covid. Su questo Ceriscioli era un passo avanti. Scelta sbagliata? A guardare il territorio tutt'altro visto che boccia clamorosamente la sua politica sanitaria, gestita nel doppio ruolo di presidente e assessore, e ne sancisce il fallimento. La sonora sconfitta di Ridolfi è la tipica cartina di tornasole. E quel suo fallimento lo ha pagato tutto il centrosinistra dove le responsabilità dei vertici pesaresi sono fondamentali. A partire dai voti della valle del Foglia che nel 2015 salvarono Ceriscioli.

Gli equilibri

A livello locale la verità è che nonostante la pessima performance del Pd di Fano, la città della Fortuna si trasforma nel centro vitale della politica regionale. Pesaro e i suoi candidati di entrambi gli schieramenti escono cancellati. Fatto salvo lo stacanovista Biancani che porta a casa il risultato di una campagna elettorale perenne che lo ha visto onnipresente nell'arco dei 5 anni di legislatura, (clamoroso successo con oltre 7mila preferenze) la partita è tutta fanese. Se la notte non porterà improbabili rivoluzioni Fano eleggerà Mirco Carloni, Luca Serfilippi (cancellato dal multiforme Carloni che prende il doppio delle preferenze) e Francesco Baldelli (che ha doppiato Baiocchi e Mochi) con Stefano Aguzzi e Renato Claudio Minardi a tallonare. Nicola Baiocchi e Giovanni Dallasta continuano a contare. Eppure l'onda lunga del centrodestra non c'è stata. Lo sfondamento a destra non si è visto: nella provincia di Pesaro ha perso il centrosinistra, non ha vinto il centrodestra e lo dimostrano i risultati di Giovanni Dallasta e Nicola Baiocchi che in tanta vittoria resteranno (forse) a piedi.

Certo oggi saranno tutti vincitori ma il Pd pesarese non potrà nascondere la testa sotto la sabbia. L'annosa battaglia tra Ricci e Ceriscioli ha disgustato l'elettorato pesarese. Di un Pd diviso, personalizzato, estraneo alle dinamiche locali, affidato a due personalità che si sono dichiarate guerra da anni non si regge. È cosa lontana dai bisogni della comunità. Lo dimostra la sorte di Monica Scaramucci, segretario provinciale del Pd, che a Pesaro non sfiora nemmeno quota mille voti e viene superata anche da Micaela Vitri. Al punto che schierarsi, in tanta confusione, non paga. Perché la sconfitta del centrosinistra è legata a doppio filo alla politica sanitaria. A quella continuità insensibile a qualsiasi istanza che ha unito le giunte Spacca, l'assessorato Mezzolani e la doppia parentesi Ceriscioli in un complesso progetto che, al di là della farsa delle contrapposizioni, non ha mai perso il filo dell'assoluta continuità. Non hanno sorte migliore i 5 Stelle che galleggiano nell'anonimato e non sono spinta propulsiva anche se il manuale Cencelli dà ragione a chi sostiene che l'alleanza governativa non avrebbe consegnato la Regione alla destra. Resta la possibilità, comunque, di eleggere un consigliere in Regione. E Pesaro non ha tradito la sua natura partecipativa portando al voto il 62,7% degli aventi diritto. Più di tutte le altre province marchigiane. Cinque anni fa, sebbene utilizzando un solo giorno di voto, andò alle urne il 50,55% segnando un sonoro +12%. Ma questa volta la presenza alle urne non ha premiato il centrosinistra. Il vero dato in controtendenza.

La resa dei conti

E adesso arriverà la resa dei conti, arriverà la tecnica del non si fanno prigionieri. Nessuno in casa Pd affronterà la realtà delle cose e la debolezza degli alleati non sarà in grado di esercitare nessuna pressione.

Silvia Sinibaldi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

