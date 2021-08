«Il rispetto delle regole dovere civico e morale»

LA SICUREZZA

PESARO Per Candele sotto le stelle le verifiche saranno effettuate dalla polizia locale e dalle forze dell'ordine e non dai ristoratori e gestori di stabilimenti e locali annessi, ma grazie all'operazione #AgostoSicuro, domani e martedì 10 dalle 9 alle 13 (così come il 13 e 14) ci sarà la possibilità di fare il tampone antigenico rapido gratuito al Campus scolastico a cura di Ail Pesaro, Onlus Gulliver e Protezione Civile. Il senso comunitario della festa intende rimanere invariato, ma è necessario aderire a delle regole che richiedono il ciclo vaccinale completato o la prima dose di vaccino effettuata da almeno 15 giorni, l'esito negativo del tampone molecolare o rapido nelle ultime 48 ore, o la guarigione da Covid19 negli ultimi 6 mesi. Come spiega la comandante della polizia locale Francesca Muzzini, «era necessario individuare un'area, pur non potendola delimitare, quindi dalle 19 alle 2 del 10 agosto tutte le spiagge, da Sottomonte a Baia Flaminia a Fiorenzuola, saranno da considerarsi luogo dell'evento, compresi i locali che si affacciano sull'arenile e in quell'orario vi si potrà accedere solo se in possesso di certificazione verde che ci permetta di effettuare le verifiche, necessariamente a campione, utilizzando un'App che si chiama VerificaC19 tramite la quale si legge il QR Code della certificazione verde, sia digitale che cartacea». I locali, che non intendono aderire sono tenuti a sospendere l'attività dalle 19 alle 2 in concomitanza con lo svolgimento dell'evento. «Rispettare le norme è innanzitutto un dovere civico e in questo periodo anche morale a prescindere dai controlli, più o meno temuti. - conclude la comandante Muzzini - La pandemia non è ancora scongiurata e non è giusto reggere tutto sul timore dei controlli che naturalmente devono esserci e ci sono, ma è il senso di responsabilità a livello personale e sociale che può fare la differenza».

