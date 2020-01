Il rifiuto recuperato diventerà una risorsa

PESARO Tra le prime in Italia a concretizzare i principi dell'economia circolare, definiti nella legge regionale 25/2018 Impresa 4.0, le Marche hanno aperto un bando per sostenere le imprese del territorio che investiranno per trasformare la materia prima seconda in risorsa attraverso il recupero produttivo degli scarti e dei sottoprodotti della lavorazione. A disposizione avranno 1,9 milioni di euro di fondi regionali che finanzieranno progetti di miglioramento ambientale e di economia circolare, in linea con il concetto di ridurre, riusare e riciclare. Gli interventi dovranno basarsi sulla reimmissione nel ciclo produttivo di materiali, beni ed energia, per un uso efficiente e sostenibile delle risorse e il rispetto dell'ambiente. Le domande scadranno il 9 marzo e andranno presentate sulla piattaforma Sigef. Il bando è rivolto a partenariati costituiti da un numero minimo di tre Pmi del territorio. Tre gli ambiti tematici di economia circolare ammessi: riutilizzo e riciclo di materiali compositi e/o altri materiali plastici; eco-design e nuovi modelli di business applicati ai settori dell'arredo, del made in italy e del confezionamento (packaging); trattamento e valorizzazione di scarti organici e inorganici, anche attraverso approcci di digitalizzazione e simbiosi industriale. Le agevolazioni concedibili spaziano dal 10 al 50 per cento, in base alle tipologie di spese ammissibili. I progetti verranno valutati secondo i criteri di innovatività e fattibilità della proposta, tenendo conto dell'impatto occupazionale generato, delle prospettive di mercato dei prodotti e dei servizi proposti.

