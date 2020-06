IL RIASSETTO

PESARO Pronti via, ha rilanciato il sindaco Matteo Ricci per l'allestimento delle isole pedonali della zona mare. Eppure a ridosso del primo weekend della pedonalizzazione di viale Trieste zona Ponente restano dubbi e umori differenti tra i gestori delle attività del lungomare. Il leitmotiv, più spazio uguale meno smog e più opportunità, non sembra convincere proprio tutti, persino chi inizialmente era più propenso, ovvero i titolari di attività tra viale Marconi e Pola, ora fa affiorare dubbi. Il nodo è anche quello dei parcheggi che si perderanno sul viale e saranno resi a pagamento nelle vie retrostanti.

La disanima

«A pochi giorni dall'inaugurazione evidenziano alcuni gestori sembra paradossale che nessuno sia ancora in grado di darci informazioni sull'utilizzo dei garage per le attività. Così come non è ancora attivo il servizio di Pesaro Parcheggi per l'abbonamento agevolato riservato al personale dei locali». E poi c'è lo spazio per i tavoli dei locali. Commentano Claudia, titolare del locale Docks e Rossella al banco: «Tre sono gli stalli, liberi dalle auto, che l'Amministrazione ha concesso, dove riusciremo a posizionare non più di sette tavoli. Sarà più complicato per i nostri ragazzi, nel momento serale di maggior afflusso, servire chi si accomoda dall'altro lato della strada, con la ciclabile alle spalle. E la scelta di far partire la Ztl pedonale in un tratto così centrale e con un hotel a fianco, potrebbe frenare ail consumo veloce di un solo caffè. Parcheggi? Per il mio personale sono state chieste informazioni sulla possibilità di un abbonamento agevolato in alcuni stalli blu alle spalle della passeggiata principale. Un euro al giorno per tre mesi, ma non è ancora possibile beneficiare dell'abbonamento di 30 euro perché Pesaro Parcheggi non è ancora pronta».

La logistica

«Due sono le problematiche ancora aperte a pochi giorni dall'inaugurazione osserva Matteo Marino, della tabaccheria ci sono difficoltà logistiche per il carico-scarico e l'accesso ai nostri garage ad uso anche del negozio. Non è chiaro infatti se il permesso Ztl sia valido per l'area pedonale urbana. Rispetto al tabacchi attorno viale Zara, dove comunque è possibile fermarsi poco prima, la mia attività si trova proprio al centro dell'isola pedonale. La clientela mordi e fuggi per tabacchi o ricariche telefoniche è compromessa. A mio avviso è un progetto non approfondito nel merito e nel metodo». Sulla stessa lunghezza d'onda anche Andrea, titolare della parrucchieria, Mabelle: «Il progetto è stato illustrato alla maggior parte delle attività di food ma non ad altri negozi, che comunque insistono su questo tratto. La gestione soprattutto della viabilità andava discussa già due mesi prima. Gli stessi vigili, fino a ieri, non erano in grado di dare risposte. La gestione della pedonalizzazione per alcuni di noi, non è semplice. Se una cliente arriva in salone per restarci almeno 2-3 ore, deve trovare un parcheggio commisurato al tempo di permanenza, e la sola Villa Marina non è la soluzione».

Le migliorie

«La parte più caotica è proprio l'ingresso su viale Marconi, all'angolo con l'hotel Rossini commenta Davide Infante di Osteria Marconi se in termini di passeggio e visibilità ne ho guadagnato andrebbe migliorato ora l'aspetto di carico-scarico. Per ora i tecnici comunali hanno individuato una sola area, uno stallo a fianco ai quattro parcheggi gratuiti, dopo l'hotel Clipper, prima dell'ingresso al centro della carreggiata. Ci sono già circa 20 mezzi per ognuna delle nostre attività, che scaricano qui. Non solo all'Osteria ma anche da Brancaccio, al locale Di Sana Pinta e al centro estetico Afrodite, se poi si aggiungono i mezzi per le consegne ai chioschi e alle altre attività di viale Trieste, la situazione diventa davvero complicata. Chiediamo all'assessore Belloni di fare un sopralluogo anche in questo piccolo tratto e di valutare un'altra area nella parte alta di viale Trieste, dopo Casa Fazi o Juri». Come osserva anche la titolare del centro estetico in quel tratto c'è rumore anche per il passeggio continuo degli scooter e dei mezzi».

I benefici

«Non beneficeremo del marciapiede per le sedute riferisce Nicolò del What's servirebbe più personale dedicato, che in questo momento non possiamo permetterci. E così per noi la pedonalizzazione non porta grandi benefici. Resta il problema delle tante bici che senza rastrelliere vengono lasciate sul marciapiede, dove avremo posizionato i proprio i tavolini. C'è un problema di carico scarico e un ritardo dei fornitori nel rispetto della fascia oraria 7-10 dove ora possono accedere solo da viale Battisti».

Letizia Francesconi

