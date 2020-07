IL RESTYLING

PESARO Dal Conservatorio Rossini a Palazzo Ricci: il progetto della cittadella o campus della musica va avanti, destinato a valorizzare un'area del centro storico che dopo la riqualificazione della piazzetta Olivieri (e il definitivo sotterramento dell'ascia di guerra sul ginkgo biloba) si sta concentrando su pennellate di arredo urbano con le prossime installazioni luminose in via Almerici. Aggiudicata solo pochi giorni fa la gara per la progettazione del primo stralcio di lavori sul complesso immobiliare di via Sabbatini, ex sede degli uffici Asur. A realizzare i primi interventi sarà un professionista già noto alla città, che tre anni fa ha curato la progettazione e riqualificazione del centro storico.

La scelta

Su 12 offerte pervenute al servizio lavori pubblici, il restauro e la valorizzazione del palazzo sarà affidato allo studio Marco Ciarlo associati. E' proprio l'architetto Ciarlo di Torino, ad avere progettato il masterplan del centro cittadino. Al lavoro un pool di progettisti e imprese, tutti del Torinese, per l'avvio dei primi interventi di rinascita dello spazio, a partire dal prossimo autunno. Il contenitore: «Entro metà settembre, questi indicativamente i tempi concordati entra nel dettaglio l'assessore alla Cultura, Daniele Vimini dovrà essere presentato, dopo oltre un anno di attesa, il progetto di massima sull'intero complesso, compresa la sua ristrutturazione e l'adeguamento strutturale oltre al progetto definitivo per il primo stralcio degli interventi che saranno realizzati con la prima parte delle risorse regionali a disposizione. Obiettivo resta completare l'intervento strutturale del primo stralcio, a fine 2021».

La prima parte

Nella prima tornata di lavori è prevista la messa in sicurezza della copertura, oggi in degrado e con problematiche evidenti da anni. Si dovrà poi mettere mano al rifacimento del tetto dell'intero complesso. Passo successivo anche il rifacimento delle facciate esterne e di pari passo si proseguirà con gli interventi rivolti a creare la prima Cittadella o meglio il Campus della musica a servizio del Conservatorio e del Rossini Opera Festival. Nell'ordine quindi, la biblio-mediateca del Conservatorio, al piano terra del palazzo e poi la creazione di uno spazio concerti nell'atrio d'ingresso. Spazio verde: fari puntati sul cortile interno, il giardino dedicato a Riz Ortolani sfruttato soprattutto in estate per iniziate culturali e di spettacolo. Se finora è stato impossibile per l'Amministrazione investire risorse proprie per la sua rinascita, ora la cura e il recupero del giardino rientra nel progetto complessivo del Campus della musica. «La parola d'ordine è riqualificare prosegue Vimini sarà realizzato un intervento di pulizia e decoro generale. Prima la cura del verde e del luogo, poi si penserà all'allestimento dello spazio. Per questo abbiamo richiesto ai progettisti di pensare e allestire il giardino come un auditorium estivo, in funzione del Conservatorio e delle sue attività o esibizioni, oltre ad aprirlo con una capienza controllata, anche alla città dalla prossima stagione, per concerti all'aperto e presentazioni di libri, coinvolgendo qualche centinaio di spettatori. Si potrà accedere direttamente da via Sabbatini, restituendo così vivacità anche a questa via laterale del centro. Si potrebbe realizzare, ma su questo sarà interpellata la Soprintendenza, un collegamento esterno fra il complesso del Conservatorio e Palazzo Ricci, ampliando, l'attuale tettoia affinché i due palazzi siano comunicanti». Per il recupero di Palazzo Ricci sono stati da tempo intercettati 4 milioni di fondi Iti.

Letizia Francesconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA