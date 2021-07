IL RESTYLING

PESARO Asse di collegamento fra l'ingresso al centro storico e il resto della città, questi sono oggi piazzale Matteotti e via Cialdini, snodo importante che si prepara a modificare la viabilità con il prolungamento della Bicipolitana e con un intervento di restyling necessario per valorizzare una delle principali porte d'accesso al cuore della città. L'assessore all'Operatività Enzo Belloni annuncia a questo proposito una serie di interventi nelle corde dell'Amministrazione comunale, che dovranno trovare la sintesi in un progetto esecutivo atteso per il prossimo autunno. Dal collegamento ciclabile diretto fra il centro e il quartiere Madonna di Loreto fino alla riqualificazione di piazzale Matteotti, con il contributo della società Bucci, storica proprietaria delle autolinee del trasporto urbano.

La ciclabile

Per quanto riguarda il nuovo segmento di ciclabile «siamo nella prima fase di elaborazione delle idee di progetto annuncia l'assessore Belloni sarà su via Cialdini-via De Gasperi il nuovo tratto di Bicipolitana da progettare entro fine anno con un prolungamento dell'attuale linea da realizzare al centro dell'asse stradale con funzione di spartitraffico, proprio per migliorare e incanalare meglio il traffico fra auto, due ruote e biciclette, in uno snodo altamente trafficato soprattutto negli orari di punta e negli spostamenti casa-lavoro e scuola. Nel dettaglio si tratta di un intervento di miglioramento dell'attuale asse viario, che corre parallelo in linea diretta a lato del piazzale Matteotti, per poi proseguire e congiungersi con via Decio Raggi e via De Gasperi, le due direttrici da e verso Madonna di Loreto. In questo modo si avrà un collegamento in sicurezza, che dal centro o dalla statale 16 arriva al quartiere Loreto. Il nuovo collegamento ciclabile sarà sviluppato nel tratto di corsia centrale, il che significherà ridurre le attuali due corsie carrabili ad una, stringendo una porzione carrabile del piazzale in modo tale da creare uno spartitraffico che separi la carreggiata fra auto e bici».

Che cosa cambia

«Da un punto di vista sostanziale - puntualizza in proposito Belloni - invece lo stesso piazzale Matteotti come lo conosciamo oggi non cambia, ma è chiaro che con la ciclabile in quello snodo, l'ingresso dalla statale 16 al centro storico, potrebbe subire qualche piccola modifica. Va precisato poi che il collegamento proprio al centro di via Cialdini, oggi diversamente privo di spartitraffico o dissuasori, si prolungherà fino a collegarsi ai due sottopassi che si incontrano verso Madonna di Loreto, all'altezza di via Tasso e dell'autoscuola Bassani. L'intero tratto sarà illuminato. Più in generale si tratta di un intervento che se da un lato consentirà di superare il traguardo dei 100 chilometri della Bicipolitana, dall'altro avrà l'effetto di migliorare i flussi di traffico da e verso il centro e gli assi stradali di collegamento. Da tempo, proprio questo tratto ciclabile era richiesto dai residenti fra via Cialdini e il quartiere Loreto, ma a beneficiarne saranno anche le attività economiche presenti lungo l'asse, che diversamente possono fruire oggi solo di un marciapiede pedonale».

L'arredo

Il piazzale: la riqualificazione di una parte di piazzale Matteotti è affidata a Oddo Bucci dell'omonima famiglia, che da decenni lavora nel settore del trasporto con le omonime autolinee. Il professor Bucci in occasione di un importante anniversario della società ha intenzione di donare alla città una scultura del Maestro Giuliano Vangi, fa posizionare in piazzale Matteotti. Scultura che è stata commissionata solo di recente proprio allo scultore di Pietrasanta. Tra l'altro al Maestro si deve anche Scultura della Memoria che troneggia in piazzetta Mosca, nel cuore del centro storico.

Letizia Francesconi

