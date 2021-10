Il restyling del lungomare piatto forte per il turismo

LA GIORNATA

PESARO Piazza pedonale per il lungomare di Levante o l'opportunità di un parcheggio interrato in piazzale D'Annunzio? Sono queste due ipotesi per interventi strutturali a medio termine su cui amministrazione comunale, enti e albergatori sono chiamati a ragionare per studiare il nuovo volto del lungomare, a beneficio della mobilità sostenibile e in risposta alla carenza di posti auto. Prima occasione per discutere e progettare sarà proprio l'evento Stati generali del turismo in programma oggi nell'hangar dei Cantieri navali Rossini, in strada fra i due porti. Spunti e interventi di riqualificazione saranno anticipati ai tavoli di lavoro tematici.

Di infrastrutture, mobilità, ristrutturazioni alberghiere e nodo parcheggi, si parlerà al tavolo Turismo nella città che si rigenera, coordinato dagli assessori ai lavori pubblici Enzo Belloni e all'urbanistica Thomas Nobili. L'opportunità: la discussione sulla valorizzazione del lungomare fra piazzale D'Annunzio e viale Nazario Sauro non è nuova al sindaco Ricci e alla sua giunta. Una progettualità in parte già partita con la sperimentazione del tratto pedonale nell'estate scorsa del piazzale di Levante, ma senza un intervento strutturale di pavimentazione e modifica alla viabilità.

Le prime stime economiche

Ora, le strade da percorrere come lascia intendere il vicesindaco Daniele Vimini sono due: o la scelta condivisa partendo anche dalle istanze degli albergatori a procedere con uno studio di fattibilità per realizzare posti auto interrati, ma in vendita, oppure concentrarsi intercettando una parte di risorse a disposizione dell'amministrazione sull'intervento strutturale per realizzare la vera piazza in quell'asse d'accesso a Levante. Alcune prime stime economiche del resto erano già state elaborate. Il solo intervento di pavimentazione, arredi e quant'altro per la piazza potrebbe aggirarsi intorno ai 500mila euro. Intercettando invece fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza o tramite il supporto delle partecipate o con altri canali di finanziamento anche privati. Il costo ipotizzato per il parcheggio interrato si aggira intorno ai 3 milioni di euro. L'intervento per un parcheggio interrato resterebbe comunque a carico di Pesaro Parcheggi. Dopo quasi un anno, questa ipotesi torna in auge, anche perché l'amministrazione comunale è consapevole del nodo della sosta che attanaglia il lungomare.

La richiesta di un luogo di sosta

L'ex presidente Apa hotel Fabrizio Oliva insieme agli albergatori di Levante, da Nardo Filippetti ad Alessandro Marcucci Pinoli fino al titolare del'hotel Astoria, tutti avevano fatto pressing su sindaco e assessori per risolvere il nodo della carenza di posti auto a beneficio di turisti e hotel, avanzando soluzioni alternative, per arrivare poi nel luglio scorso all'utilizzo come valvola di sfogo di posti nel perimetro esterno del plesso scolastico Santa Marta. Ma questo non risolve l'imbuto di Levante rispetto a Ponente servito dal parcheggio regolamentato di Villa Marina. Si va così verso un'indagine di mercato per sondare istanze e necessità di albergatori e attività del lungomare, parallelamente ad uno studio idraulico e sotterraneo su piazzale D'Annunzio. Nella prima ipotesi allo studio di Pesaro Park, si stimano 80-90 stalli ma non tutti liberi e a rotazione come a Villa Marina. Il parking sarebbe realizzato al di sotto dell'ovale del piazzale. Sopra, la piazzetta pavimentata per metà pedonabile e carrabile e con ingressi nei due lati, da viale Trieste direzione sud e dalla parallela di viale Verdi.

Le conclusioni affidate a Vimini

Se dovesse arrivare un certo interesse per l'operazione parcheggi da parte di categorie economiche, albergatori o nuovi proprietari che scelgono di riconvertire in appartamenti e residenze turistiche hotel dismessi come il caso dell'hotel Vienna, allora anche l'amministrazione potrà procedere.

Attesa per le 9.30 di oggi la relazione introduttiva del sindaco Ricci, che presenterà le linee strategiche per la promozione della stagione 2022 e del turismo. A seguire sono in programma gli interventi di Mirco Carloni, vicepresidente della giunta regionale delle Marche e di Gino Sabatini, presidente della Camera di Commercio Marche. Nel pomeriggio interverrà governatore delle Marche, Francesco Acquaroli. Le conclusioni degli Stati generali del turismo saranno tratte dal vicesindaco e assessore al turismo Daniele Viminili.

Letizia Francesconi

