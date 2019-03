CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL REPORTAGE PESARO Ci si attendeva una gran ressa, con lunghe code ai Caf e alle poste. Ma nel primo giorno per richiedere il reddito di cittadinanza non c'è stata nessuna situazione di caos o di sovraffollamento a Pesaro, così come a Fano o a Urbino, rispecchiando un po' quello che è avvenuto in buona parte d'Italia. File sostenute soprattutto all'apertura degli sportelli - anche se poi in tarda mattinata hanno iniziato ad attenuarsi - si sono registrate solamente al Caf della Cisl di Porta Rimini dove hanno iniziato a ricevere i...