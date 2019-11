Il rebus dei nuovi dehors «Dobbiamo unire le forze»

IL CASO

PESARO Allestire all'esterno di bar e pubblici esercizi di piazzale Lazzarini un arredo esterno unico e che valorizzi anche questa porta d'ingresso al centro storico. Commercianti al lavoro per progettare i nuovi dehors o meglio quelle strutture aperte al pubblico, all'esterno delle loro attività. Il nuovo anno sarà infatti decisivo per adeguarsi. Fra i gestori c'è già chi si sta muovendo per adeguare le proprie strutture esterne, al regolamento comunale già in vigore.

L'accelerazione

«C'è ancora un anno di tempo fino a dicembre 2020 - osserva il segretario generale Confcommercio Davide Ippaso entro i tempi previsti i titolari di chioschi, bar e spazi all'aperto su suolo comunale, dovranno modificare e uniformare, secondo i parametri elaborati dal regolamento comunale, in concerto con l'architetto Martufi, i propri allestimenti esterni. Una partita questa che va avanti dal 2017 ma ad chi ha scelto di adeguarsi o realizzare strutture ex novo sono ancora davvero in pochi». Il piazzale: gli esercenti di piazzale Lazzarini si stanno organizzando autonomamente per adeguarsi al regolamento sui dehors.

«Sono cinque i bar e locali interessanti spiega Ippaso sulla base dei disegni elaborati, sappiamo che le nuove strutture esterne non occuperanno più uno spazio attiguo e frontale rispetto all'ingresso degli esercizi, ma i nuovi dehors saranno disposti all'interno del perimetro della piazza stessa, nello spazio che c'è fra la fontana del piazzale e la giostra. Una collocazione pensata per rendere agli occhi dei passanti subito visibile il teatro Rossini e per avere un piazzale più ordinato. Per questo Confcommercio ha incontrato i gestori delle attività economiche per proporre loro di unire le forze e trovare un'intesa con l'obiettivo di pensare a strutture esterne simili, in modo da valorizzare ancora di più il piazzale grazie a un arredo uniforme».

le sinergie

Il titolare della caffetteria e pasticceria Dolcevita Gianni, lancia l'input alle altre attività vicine. «Ci si sta muovendo per pensare alla progettazione, i tempi sono ormai maturi e serve un'accelerata commenta l'obiettivo resta fare squadra anche perché una delle problematiche principali in merito agli adeguamenti, non è tanto il rispetto del regolamento comunale, bensì le risorse necessarie che ogni singolo commerciante dovrà investire. Da un preventivo fatto di recente sono necessari almeno 20mila euro per una struttura adeguata alle nostre esigenze. Più siamo a unirci e più possibilità avremo di dividere le spese e realizzare qualcosa di veramente attrattivo per la piazza. Per il momento c'è un intesa con il locale vicino, lo storico fast food Harnold's. Sulla base del nostro progetto di nuovo allestimento, sono previste all'esterno della struttura, barriere frangivento da alzare e abbassare in base alle condizioni meteo, lampade a led e una copertura sovrastante con toni di colore amaranto, uguali per tutti. Ciò che chiediamo all'Amministrazione che dovrà visionare il progetto, è la possibilità di realizzare strutture più stabili e fisse».

I nodi

Chi lamenta poca informazione e difficoltà è Gianfranco, gestore dell'attività di fronte al teatro Rossini, Gelati e caffè. «Sembra, per quanto mi è stato riferito dai tecnici comunali, che per adeguarci la nostra gelateria così com'è, deve rimuovere gran parte della struttura esterna oggi esistente. Le prescrizioni impongono di lasciare libera la visuale proprio di fronte al teatro Rossini. Forse dovremo rimuovere anche le attuali fioriere. Sulla base del piano attuale per adeguare l'attività , dovremo prevedere soltanto due ombrelloni dalle tonalità sul rosso e sedute, senza però una struttura vera e propria. Per esempio anche pensare a un sostegno per gli ampi ombrelloni resta ancora un elemento poco chiaro . Il vero problema, entrati ormai nella fase più importante, è la scarsa conoscenza che ci viene data del piano e anche parlando con i tecnici comunali, non ci sono ancora risposte chiare su cosa fare e come fare».

Poca informazione

Anche Luca Lazzarini, gestore del Caprice è aperto all'idea di realizzare un arredo unico fra il piazzale e il teatro. «Stiamo però tutti aspettando di confrontarci con i tecnici e con il Comune. Sappiamo per ora solo che c'è un regolamento approvato, ma non sappiamo ancora come muoverci». Spostandoci in via San Francesco gli operatori sotto il porticato non dovranno realizzare strutture vere e proprie. Trovandosi di fronte a un santuario, gli esercizi avranno solo la possibilità di mantenere ombrelloni, e frangivento con il minor impatto visivo . Resta invece come ci riferiscono i titolari del bar Centralino e altri esercizi su piazza del Popolo, il no della Sovrintendenza al montaggio di paraventi di protezione e pedane rialzate.

Letizia Francesconi

