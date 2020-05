IL PROVVEDIMENTO

PESARO Il verde cittadino esce dal lockdown con controlli, distanze e giochi controllati. Ma 40 parchi restano chiusi. Lucchetti anche al cancello degli Orti Giulii. Soria, Tombaccia e Mare, tutti gli spazi fruibili, a Villa San Martino aperti solo 2 su 11. Ieri mattina è stata pubblicata l'ordinanza comunale, che, muovendosi nel quadro consentito dal Spcm del premier Conte comunicato domenica scorsa, riapre, a partire da domani, parchi e sgambatoi comunali. Ma l'avvio della fase 2 non sarà un libera tutti sul fronte del verde pubblico.

«Con l'ultimo Dpcm del 26 aprile 2020 abbiamo la possibilità di aprire le aree verdi della città spiega l'assessore alla Coesione, con delega ai Quartieri Mila Della Dora - Si tratta di un primo tentativo per tornare alla normalità, perchè l'ingresso nella fase due prevederà aperture graduali».

La gradualità

Aree verdi e parchi saranno aperti dalle 10 alle 20, gli sgambatoi dalle 8 alle 20. Le aree saranno controllate dalla Polizia Locale e dai volontari di quartiere, che collaboreranno all'attività di monitoraggio e, qualora ci fossero, segnaleranno alle forze dell'ordine assembramenti o altre situazioni di pericolo per la salute pubblica. «E' importante il contributo della Protezione Civile afferma l'assessore all'Operatività Enzo Belloni perché aiuteranno le forze dell'ordine a tenere la situazione sotto controllo. Nello specifico saranno presenti, a turni, in una delle aree verdi più frequentate della città, il parco Miralfiore».

La turnazione

I parchi pubblici e le aree verdi della città sono 96, divisi per 12 quartieri. Quelli che riapriranno domani sono 56. In centro storico non sarà fruibile il Parco 25 Aprile. L'elenco non menziona gli Orti Giuli, ma il presidente di quartiere Luca Storoni informa che gli Orti Giuli resteranno ancora chiusi, per la gestione non di esclusiva competenza comunale. Nel quartiere Cinque Torri-Santa Veneranda resta il lockdonw per i parchi di via Milazzo, Carrara-Mattei, Lubiana-Talevi, Frank Capra. Nella zona Colline e Castelli, stop al parco di via del Frumento a Trebbiantico. A Villa Fastiggi-Villa Ceccolini nessun ingresso nelle aree verdi di fronte alla scuola Galilei, via Canonici-Parco Calibano, via Venturati-Romita, Lago Piediluco-Albano, Bartoli-Tettamanzi, Bartoli-Borsi, Monsignore Francesco Stramiglio-Monsignore Arturo Bacchiani. A Cattabrighe-Vismara chiusi il parco sopra la cassa di espansione e il parco di via Santerno, così come i tre spazi del San Bartolo: area pic-nic, Fiorenzuola e Colombarone. A Muraglia-Montegranaro nessuna apertura nelle zone verdi di via Kennedy-via Negrelli, via Kolbe, Piazza Alfieri, via Meucci, via Righi-Bonali, via Garone, via Fratini-Mantegazza. A Pozzo Alto-Borgo Santa Maria, chiuso solo il Parco di via Monte Cimone, mentre a Villa San Martino sono 9 gli spazi inaccessibili: via Cicognani, via Pergolesi, via Bini, via Togliatti, piazza Puccini, Piazza Giovanni XXIII, via Doninzetti, via Spontini, via Martucci-Tartini. Soria Tmbaccia, Porto e Mare tutti aperti. A Pnatano, infine, chiuso il parco lungo via Belgioioso (cilcabile), via Abba-Mancini, via Calvi, via Gai-Confalonieri. Le aree attrezzate per il gioco dei bambini saranno chiuse e all'ingresso dei parchi verranno posizionati appositi cartelli, che segnaleranno le regole da rispettare all'interno: mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, divieto di utilizzare le attrezzature per il gioco dei bambini, divieto di assembramento delle persone. L'ordinanza prevede anche la riapertura degli sgambatoi.

Gli sgambatoi

«È importante pensare anche al benessere degli animali sottolinea l'assessore alla Sostenibilità Heidi Morotti - per far ciò che questo avvenga è necessario che i loro padroni siano i primi a rispettare le regole. La gestione degli animali prevede ampio spazio di movimento, ricordiamo che chi si recherà allo sgambatoio lo deve fare in sicurezza, rispettando le distanze e gli accorgimenti del caso». per chi non rispetterà le regole, multa da 400 a 3 mila euro.

Thomas Delbianco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA