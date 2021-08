IL PROVVEDIMENTO

PESARO Il rebus del controllo sulla certificazione verde per il personale scolastico è davvero un ben rompicapo. Non solo per gli istituti superiori ma anche per le scuole dell'obbligo, come le primarie e le medie, o per gli asili, come i nidi o le materne. Dopo il protocollo di rientro per maestre, educatrici e collaboratori formalizzato dal Comune di Fano il 16 agosto anche il Comune di Pesaro ha redatto e inoltrato le sue disposizioni. Il dirigente dei Servizi Educativi Valter Chiani, ha firmato con urgenza il 26 agosto, il provvedimento che contiene e formalizza le regole su Green pass e rientro in sicurezza, a cui dovranno attenersi maestre, educatrici comunali e personale di asili nidi e materne sia esso in forza all'ente locale o alle cooperative.

Lo step

Uno step obbligato e non più differibile, dal momento che già lunedì prossimo, 30 agosto, gran parte del personale dell'infanzia rientra in servizio dopo la pausa estiva. La comunicazione è stata inoltrata ai responsabili delle attività educative e complementari, al coordinamento pedagogico, al personale educativo e ausiliario in servizio nei nidi e scuole dell'infanzia comunali, alle cooperative di servizi Labirinto, Coos Marche e Nuovi Orizzonti, che gestiscono una fetta di educatrici e operatrici del servizio di refezione scolastici, in forza nei plessi comunali. Come il resto dei dirigenti scolastici anche l'Amministrazione comunale attende di conoscere la definizione delle linee guida nazionali che saranno presentate in videoconferenza anche ai dirigenti scolastici e all'Ufficio scolastico regionale, il 31 agosto. Fatto sta però che ci sono educatrici in forza a Pesaro e Fano che non intendono vaccinarsi e in vista di eventuali ricorsi pare stiano cercando l'appoggio di alcuni avvocati e studi legale, come lo studio Ventaloro di Rimini, già noto per assistere nei ricorsi alcuni sanitari no vax del riminese. La certificazione: il protocollo dei Servizi Educativi, non fa altro che equiparare i plessi a gestione comunale o mista tramite cooperative, alle altre scuole statali e pubbliche con l'obbligo di Green pass dal primo settembre al 31 dicembre per maestre e altro personale, fra cui ausiliari, pedagogiste e cuochi del servizio mensa.

I sindacati

Una regola che vale anche per le educatrici della prima infanzia 0-3 anni. Per i sindacati del comparto scuola Tuscia Sonzin (Cgil) e per la referente Cgil Funzione Pubblica Vania Sciumbata, rimangono al momento non chiare proprio le modalità di controllo. Per l'infanzia, fanno osservare, resta più difficile la verifica quasi quotidiana demandata ai collaboratori scolastici, proprio perché si parla di strutture che per dimensioni sono dotate già di meno personale rispetto agli istituti secondari di primo grado. «Se è vero che il controllo può essere meglio organizzato nella scuola superiore commenta Tuscia Sonzin più complicato resta negli istituti comprensivi per esempio, da Comune a Comune. Quanto personale Ata dovrà essere necessario in questi casi per di più ogni mattina, se consideriamo che ci sono anche poli comprensivi che hanno fino a una decina di plessi sparsi, dalla primaria alla media e all'infanzia?». Questi restano gli interrogativi da chiarire. I numeri: un centinaio fra maestre ed educatrici sono in forza nei plessi comunali di Pesaro e pare che al momento siano venti le educatrici per la fascia 0-3 anni non in possesso di Green pass e che non intendono vaccinarsi. Una decina invece le educatrici non vaccinate in forza a Fano.

I numeri

Numeri più precisi si conosceranno dalla settimana entrante, al rientro nei plessi comunali dello stesso personale. Per tutti, la disposizione del dirigente dei Servizi Educativi Chiani, conferma in caso di mancato rispetto della regola l'assenza ingiustificata a decorrere dal quinto giorno, la relativa sospensione e il mancato stipendio. Per ogni educatrice o maestra non vaccinata, che non potrà presentarsi a scuola, i Servizi Educativi comunali stanno verificando la possibilità di sostituzione con altro personale a tempo determinato, utilizzando le graduatorie in essere e già prorogate.

Letizia Francesconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA