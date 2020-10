IL PROVVEDIMENTO

PESARO Alla fine il preside del liceo Marconi, Riccardo Rossini, è stato lungimirante. Non ha modificato di una virgola la sua posizione sulla didattica a distanza, ritenendola fondamentale e indispensabile per tutelare la salute di tutti, soprattutto degli studenti. Non l'aveva modificata nemmeno di fronte ai suoi ragazzi dell'ultimo anno che di recente avevano manifestato davanti al campus per chiedere almeno per le quinte il ritorno alla didattica in completa presenza e non a rotazione con le classi divise in due gruppi, dei quali uno a seguire le lezioni in presenza e l'altro da casa, attraverso supporti digitali. E da domani, sabato, la didattica integrata a distanza al 50% rispetto alle ore di lezione sarà obbligatoria per l'ultimo triennio di tutti gli istituti superiori delle Marche. La decisione del governatore Acquaroli non ha sorpreso più di tanto i dirigenti scolastici.

Il rompicapo

Si spera anche che la soluzione possa contribuire a risolvere il rompicapo del trasporto scolastico, evitando il sovraffollamento, tenuto conto che il secondo provvedimento della Regione Marche riguarda la capienza dei bus: non più all'80, ma al 60% a partire da metà della prossima settimana. Non si dice troppo preoccupata da un nuovo cambio in corsa a un mese dall'inizio della scuola, Chiara Fiorucci, vicepreside dell'Agrario Cecchi. «Provvederò a organizzare il 50 per cento del numero delle mie classi commenta numeri alla mano per il triennio, considerando le 18 classi dell'indirizzo tecnico e 12 del professionale, si alterneranno le sezioni del tecnico e del professionale e con cadenza settimanale. Un'organizzazione, che se fatta per sezioni, mi sembra fattibile. E per gli altri istituti, che come il nostro hanno una prevalenza di attività pratiche, la gestione dei laboratori verrà programmata solo in quelle giornate in cui avremo la classe a scuola in presenza». A conti fatti comunque riorganizzare le classi dell'ultimo triennio al 50 per cento incide in media per un terzo di studenti in meno in presenza, da plesso a plesso. Anche Roberto Lisotti, dirigente del polo Mamiani che raggruppa classico, linguistico e scienze umane, si riorganizzerà con la metà del numero di classi. Parliamo per il triennio di numeri importanti con un istituto che conta 55 classi. «Attendo di leggere il provvedimento del Governatore regionale anticipa ma se così sarà, siamo pronti a metterci a regime anche con la didattica a distanza. Del resto l'altra ipotesi di diversificazione con fasce orarie per gli istituti superiori di un territorio come Pesaro non era fattibile, soprattutto se consideriamo i nostri studenti pendolari, che provengono da Vallefoglia, Tavullia e da Riccione. Considerando che il polo si è riassettato su tre sedi, ho per questo ritenuto ce il collegamento e l'interazione con i docenti in istituto. A scuola gli studenti si sentono al sicuro, e per esempio anche tutta l'attività di fruizione della palestra con l'utilizzo di una classe per volta, è stata razionalizzata». Per la dirigente del professionale Benelli, Anna Maria Marinai, «la disposizione del 50 per cento in didattica a distanza, tornerà a porre l'accento sul riordino in termini di logistica dei laboratori, numerosi quelli che utilizzano gli studenti di un professionale, e ancora di più se parliamo del triennio». Per questo la preside attende di leggere l'ordinanza per capire come riformularne la gestione.

Letizia Francesconi

