Il provvedimento a Marche Nord

PESARO Al di là delle cifre sui contagi, i falsi positivi, e i risultati del secondo check sui tamponi risultati positivi, numeri gestiti direttamente dalla Regione e non facili da reperire, evidentemente la sensazione è che i casi di Coronavirus non sono ancora in fase discendente, anzi. Non a caso da ieri è stato creato un apposito reparto all'interno della Murg del San Salvatore, ovvero la Medicina di Urgenza di Marche Nord con 11 posti letto riservati ai pazienti con Coronavirus. Va detto che al momento si contano 11 contagi nel nostro territorio, non tutti nella stessa fase. Infatti il ragazzo di Morciano è già tornato a casa, l'ingegnere di Vallefoglia e la donna di Fano sono ricoverati a Torrette mentre a Pesaro si sono fermati il marito della donna fanese e i due pesaresi.

All'ospedale regionale di Torrette sono 13 i posti letto dedicati ai pazienti affetti da Coronavirus e c'è un percorso dedicato, finalizzato a ridurre la loro circolazione all'interno dell'ospedale e rendere minimo il rischio di contagio. Si affronta così l'emergenza del virus cinese a Torrette, dove il piano d'azione è stato definito da un gruppo di lavoro coordinato dal direttore sanitario Alfredo Cordoni, sulla base delle indicazioni arrivate dal Ministero e dal Gores. Esattamente come accade nell'azienda ospedaliera Marche Nord.

