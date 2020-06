Il prossimo fine settimana doppia isola sul lungomare

PESARO L'ordinanza che disciplina le vie e gli orari da rispettare è già comparsa sull'albo pretorio ma per l'annunciata pedonalizzazione effettiva di viale Trieste, o meglio di alcuni tratti del lungomare, bisognerà attendere alcuni giorni e se ne riparlerà probabilmente per il prossimo fine settimana, in concomitanza con l'ultimo weekend di giugno. Lo ha annunciato ieri mattina l'assessore ai Lavori pubblici Enzo Belloni che tra l'altro in questi giorni è stato pure impegnato nell'apertura del parcheggio a disposizione della zona mare che è stato ricavato da una delle aree dismesse degli impianti sportivi di fronte al complesso di Villa Marina. Sono oltre 150 posti auto che sono stati messi a disposizione dei pesaresi e dei turisti grazie a un accordo tra l'Amministrazione comunale e l'Inps che ha la proprietà della struttura. Nelle intenzioni i parcheggi serviranno anche a compensare la perdita di posti auto dovuta all'introduzione delle due isole pedonali in viale Trieste che verranno ricavate tra viale Zara e viale Ninchi e tra viale Marconi e viale Pola. «Attendiamo il prossimo fine settimana» ha evidenziato l'amministratore intervenuto ieri mattina all'inaugurazione del restyling dell'arredo urbano della zona Moletto con i nuovi giardini di viale Colombo. Già da domani al via i primi interventi per colorare la parte centrale degli stalli, ora liberi dalle auto, dove troveranno posto sedute per il passeggio e le attività. Nel frattempo al via anche gli interventi per ridisegnare nelle zone dietro viale Trieste gli stalli che da bianchi diventeranno blu. E' prevista infatti l'introduzione nel tratto retrostante il lungomare di Ponente di alcuni parcheggi a pagamento, che saranno gestiti come tutta la sosta blu della città dalla Pesaro Parcheggi, per incentivare la rotazione. Una decisione quest'ultima che non ha mancato di suscitare proteste.

