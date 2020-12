IL PROGETTO

PESARO Tra i milioni per Palazzo Olivieri, sede del conservatorio Rossini e quelli per Palazzo Ricci, come fondi Iti, Pesaro viene a trovarsi tra le mani un tesoretto di quasi 10 milioni (6 milioni per il conservatorio, in corso di conferma definitiva dopo l'emendamento passato, che si aggiungono ai 3 milioni e mezzo destinati a suo tempo per Palazzo Ricci) da investire nella Cittadella della musica: un campus culturale che se la giocherà anche come attrattiva turistica. Nel frattempo Pesaro, come Città creativa Unesco della Musica, ottiene anche un altro finanziamento da 100mila euro dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la progettazione di residenze artistiche. Si tratta di un finanziamento del bando Italia City Branding. In due giorni, il totale dei fondi ottenuti da Pesaro passa dai 2.320.000 euro dei bandi comunitari e nazionali già intercettati nel 2020 a 8.420.000 euro.

Soddisfazione per il sindaco Matteo Ricci: «Una grande operazione di squadra, anche molto complicata, perché il conservatorio Rossini è uno dei pochissimi, o forse l'unico conservatorio statale, ad essere ospitato nell'edificio di proprietà di una Fondazione (la Fondazione Rossini) che non ha la possibilità di avere risorse a bilancio per poter ristrutturare un edificio di quell'imponenza che, al tempo stesso, è un edificio fondamentale per lo sviluppo della Città della Musica. Ora occorre capire come arriveranno questi fondi ufficialmente e a chi verrà delegata l'ufficializzazione dei lavori. C'è tanto lavoro da fare senza perdere tempo, ma sono altri 6 milioni statali che arrivano alla nostra città su uno dei progetti più importanti, perché la Città della Musica è il nostro brand principale. Certo è che avere un presidente come Gianni Letta dà autorevolezza ulteriore ad una Fondazione già riconosciuta a livello nazionale e internazionale». Il vicesindaco Daniele Vimini, mette in evidenza quali sono le esigenze principali delle due strutture: «Sicuramente il tetto di tutto l'edificio del conservatorio, così come altri lavori strettamente tecnici (l'adeguamento dell'impiantistica, riscaldamento, efficientamento energetico, infissi, verifica sismica e consolidamento). A questi si uniscono i 300mila euro di fondi europei precedentemente intercettati dalla Regione, grazie al lavoro del consigliere Biancani, che ora sono ancora più preziosi perché permetteranno di essere subito disponibili per l'avvio dei lavori». Sulle scadenze non ci sono ancora date certe, «ma dovremo accelerare la progettazione - prosegue Vimini - prevedendo anche un cronoprogramma che impatti il meno possibile le attività del conservatorio. Se i finanziamenti arriveranno a inizio anno, qualche mese sarà sufficiente per la progettazione e contiamo di andare in gara per iniziare i primi lavori già entro l'inizio del 2022». «Su Palazzo Ricci, abbiamo 3milioni e 100mila per la cittadella della musica: 400mila li avevamo già stornati per la scala antincendio del Conservatorio a cui si sono aggiunti i 54mila per la progettazione, già in corso, ottenuti grazie al crowdfunding per l'auditorium Pedrotti e i lavori potrebbero partire entro primavera». Lavori collegati a quelli di Palazzo Ricci, come Vimini aveva anticipato al Future Day, partendo dal cortile, trasformato in un giardino/auditorium, per arrivare al primo piano dell'edificio con l'individuazione di una sala auditorium e di uno spazio per la bibliomediateca del Conservatorio.

«Questi 100mila euro attratti oggi ci permettono di andare più spediti con l'avvio della progettazione di una residenza per artisti - conclude Vimini - che disporrà di circa 20 camere per 45/50 posti letto e potrà essere usata per accogliere artisti internazionali, creativi, studenti del Conservatorio, artisti di accademie e masterclass. L'obiettivo è attivare programmi che contribuiranno a promuovere la mobilità dei giovani operatori dell'arte mettendo a disposizione alloggi, atelier e un servizio di tutoring». La realizzazione della struttura è un passaggio determinante per la completezza del progetto Iti e della realizzazione del city brand, canale privilegiato per ampliare la riconoscibilità della città all'estero e promuovere azioni virtuose di attrazione di investimenti sia pubblici sia privati.

