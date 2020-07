IL PROGETTO

PESARO Parcheggio in Baia Flaminia, lunedì prossimo via al cantiere, verranno subito cancellati i campi sportivi. Area già pronta per la coda estiva? «Non lo sappiamo, ma la ditta vuole andare spedita». Ieri, nel primo pomeriggio, sul lungofoglia, all'altezza dell'ingresso del circolo tennis, nei momenti in cui non transitavano auto e scooter, si poteva avvertire chiaramente il rumore delle palline colpite dalle racchette. Tra qualche giorno i rumori si amplificheranno e spunteranno quelli delle ruspe e degli operai. L'intervento di realizzazione del nuovo parcheggio di Baia Flaminia, con 81 posti auto, dietro piazza Europa è, infatti, ai nastri di partenza.

Le voci

E circola una data abbastanza imminente, quella di lunedì 20 luglio. Assessore Belloni, è così? «Sì, confermo - spiega l'assessore ai Lavori pubblici - il 20 luglio è una data verosimile per avviare il cantiere. La ditta arriverà con i mezzi e inizierà le demolizioni. L'impianto sportivo sparisce subito? «Il campo esterno, senza tendone, verrà rimosso all'inizio». Nel programma c'è anche il taglio di alberature, aspetto criticato dalle associazioni ambientaliste, anche se l'assessore sia in commissione che in consiglio ha puntualizzato che verranno abbattuti solo 4 alberi, e piantati 12. Si è parlato in più occasioni di una stima intorno a 3-4 settimane di lavori. Pronti ad inaugurarlo per Ferragosto? «Dipenderà dalla velocità della ditta, è certo che hanno tutte le intenzioni di lavorare sempre, di procedere spediti. Hanno fatto un ribasso importante, perchè erano scarichi di lavoro, sono locali, e vogliono lavorare». Il dibattito è stato caldo a cavallo tra la fine dello scorso mandato e questo primo anno, intorno a quell'area di sosta.

Il dibattito

Un dibattito soprattutto di carattere ambientale e viario. In più occasioni, anche durante il lockdown, la rete Pesaro Sostenibile legata agli ambientalisti ha battuto il ferro sul progetto del parcheggio, chiedendo all'Amministrazione comunale di sospendere l'iter, e fermarsi a ragionare e condividere con gli stakeholders una nuova idea di mobilità anche alla luce della visione che poteva maturare dal post emergenza. Hanno anche scritto ai consiglieri comunali, oltre ad avanzare rilievi (un'iniziativa di Gruppo Zero) sullÈa legittimità giuridico-urbanistica dell'operazione dopo l'ultimo via libera del consiglio. Le due visioni che spesso si sono incrociate e contrastate sono da una parte quella di chi vede nel parcheggio un appesantimento del carico di auto in Baia Flaminia, con la conseguenza di più smog e traffico, incentivando, in alternativa, le navette e la mobilità sostenibile. E chi, invece, vede nel parcheggio un modo per evitare che le auto girino a vuoto in Baia Flaminia alla ricerca di un posto auto, sempre più merce rara di pari passo con la crescita di attrattività della zona, andando ad intasare anche l'area più vicina al colle San Bartolo.

Già tutto fatto

In Comune si è comunque proceduto senza tentennamenti, prima con il sì dell'assise al progetto di fattibilità tecnico-economica da 200.000 euro, poi con il semaforo verde in giunta sul progetto definitivo-esecutivo. E ora si parte con il cantiere: di certo questa estate 2020 potrà essere ribattezzata come la stagione dei parcheggi visto che il parking di Baia Flaminia segue di poco la nuova area di sosta ricavata dai vecchi impianti sportivi di Villa Marina.

