IL PROGETTO

PESARO Ampie zone verdi e boschi urbani antinquinamento ambientale e acustico, fra l'autostrada e i quartieri più popolosi o di recente urbanizzazione della città. Un tema che si trascina da anni e che solo ora ritorna nell'agenda dell'Amministrazione.

La variante

E' stato ripreso in mano dagli assessorati competenti, rispolverando la variante non sostanziale al piano regolatore, approvata a luglio 2019, per la localizzazione di queste aree comunali. Società Autostrade, in un contatto recente con il servizio Nuove Opere, si è resa disponibile ad avviare come completamento dei lavori di ampliamento della terza corsia, la messa a dimora delle nuove aree boschive, nei quartieri vicini al nastro autostradale, e ora attende che il Comune indichi tempi e zone da cui far partire l'ambizioso progetto. Tema oggetto oggi del confronto fra maggioranza e minoranza nella Commissione comunale Ambiente coordinata da Michele Gambini. Al tavolo con gli assessori Enzo Belloni (Lavori Pubblici) e Heidi Morotti (Ambiente), sarà presente anche il direttore generale della municipalizzata Aspes, Antonio Mugittu per raggiungere un'intesa anche per le future manutenzioni delle aree. «Dovrà essere definita una road map spiega il consigliere comunale e presidente di commissione, Gambini da presentare ad Autostrade. Compito degli assessori Belloni e Morotti sarà presentare un elenco delle aree ex industriali, artigianali o di nuova edificazione, ritenute più sensibili, da cui partire con la messa a dimora delle specie arboree».

La proposta

Cinque maxi aree a bosco urbano, localizzate a nord e a sud di Pesaro, che la stessa Società ha l'onere di realizzare. Già nelle settimane scorse, Belloni ha riferito di una figura preposta interna ad Autostrade, che dovrà coordinare e supervisionare la nascita delle aree di nuovo rimboschimento. Un elemento di novità, che consente di accelerare ma coma ricorda Gambini, nei rapporti con la società stessa, è opportuno definire una scaletta di priorità, partendo non con tutti gli interventi spalmati su 16 ettari, ma individuandone alcuni. Piantumazione e attecchimento saranno a carico di Autostrade per i primi cinque anni.

La convenzione

L'intenzione anticipata dall'Amministrazione è stipulare una convezione ad hoc con Aspes-servizio verde, che sarà il braccio operativo a cui spetterà in prima battuta la progettazione delle aree e la scelta delle specie di arbusti e autoctone da piantumare, e poi trascorsi cinque anni, avrà il compito della loro potatura, cura e manutenzione, per tutti gli ettari riconvertiti in boschi. Le aree: «Le location per avviare il progetto saranno oggetto di confronto allargato commenta anche il consigliere Luca Pandolfi, ex presidente del quartiere Muraglia una scelta che servirà per dare ad alcune zone periferiche o industriali in particolare, una qualità ambientale, in funzione green, riducendo l'impatto dell'inquinamento viario o acustico, che finora è invece mancata».

Le proposte

Intano ci sono una serie di idee emerse fra i consiglieri comunali, proposte trasversali, avanzate dal consigliere di minoranza, Emanuele Gambini in concerto con gli altri consiglieri. Fra queste, ricorda il consigliere di minoranza, si è parlato della volontà di partire dalla zona che corre sull'interquartieri, dove successivamente ai lavori della terza corsia sono state rilasciate concessioni edilizie per l'edificazione di soli capannoni industriali, in corrispondenza della rotatoria di via Bonini, ed ancora aree fra via Solferino e via San Martino. Altre zona poi a Trebbiantico, confinanti con l'asse viario che corre verso Muraglia , e la zona di Torraccia a più alto carico urbanistico fra capannoni industriali e artigianali , la Vitrifrigo Arena e l'ingresso all'autostrada.

Letizia Francesconi

