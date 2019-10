Il progetto ambizioso: arretrare la ferrovia

PESARO Pesaro 2030 è il documento più ambizioso che lega il Ricci I al Ricci II inerente le strategie e i progetti per la città che verrà. Il testo condiviso giusto due anni fa, nel novembre 2017, costituisce la base di partenza per l'avvio di un percorso di confronto e partecipazione con le forze sociali, economiche e politiche. Bollato dall'opposizione come il classico libro dei sogni affronta tematiche diverse: gli spazi della città, il sistema delle infrastrutture, il turismo, la ristrutturazione del modello economico basato sulla manifattura, l'ambiente, il territorio provinciale di riferimento. All'interno la parte con velleità più grandiose riguarda l'arretramento della linea ferroviaria adriatica dal mare fino all'incirca attuale tracciato autostradale, il tutto approfittando delle prospettive che si sono aperte con il potenziamento della tratta Bologna- Bari. Lo studio di ammodernamento della tratta da parte del Ministero per l'ampliamento della linea ad alta velocità ha evidenziato che le soluzioni e gli interventi di tipo tecnologico finora applicati risulterebbero inefficaci per il comparto pesarese a a causa del particolare disegno della linea che risulta molto tortuosa. A Pesaro 2030 hanno finora portato il proprio contributo i Comuni di Pesaro, Fano, Urbino, Vallefoglia, la Provincia, la Regione, i sindacati, Confindustria, Cna, gli ordini professionali di Ingegneri e Architetti, il collegio dei Geometri, e i rappresentanti degli agenti immobiliari.

