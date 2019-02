«Il privato bonifichi l'amianto altrimenti lo farà il Comune»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA DENUNCIAPESARO Possono finalmente tirare un sospiro di sollievo. Non ancora a finestre aperte ma, dopo 8 anni di battaglie contro i fantasmi, le famiglie di via Labriola incassano una promessa tangibile: il Comune emetterà una nuova ordinanza di rimozione e smaltimento della copertura in Eternit dell'ex stabile Copredil, fatiscente da anni e poi, trascorsi i giorni stabiliti, tra i 30 e 60, «se il curatore fallimentare non avrà proceduto alla bonifica - è il passaggio cruciale dell'assessore all'Ambiente, Franca Foronchi - sarà il...