Il Prima Porto visitato dai ladri della movida

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RAIDPESARO Locali del lungomare nel mirino. Nella notte tra mercoledì e giovedì i ladri hanno colpito sul lungomare di Ponente. Obiettivo il Prima Porto, noto locale nei pressi della darsena. Verso le 3 di notte la guardia giurata è passata come sempre per il controllo notturno e ha notato che all'ex Corto maltese la porta era forzata. È stata chiamata subito la volante della polizia che è intervenuta per i rilievi del caso. I ladri hanno manomesso la porta di ingresso e sono dunque entrati all'interno. Hanno quindi raggiunto la cassa,...