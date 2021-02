Il pranzo è servito: per clienti e gestori come la prima volta

LA RIPARTENZA

PESARO Una ripartenza lenta, figlia anche della confusione creata nello scorso weekend sul giorno esatto della riapertura di bar e ristoranti, ma comunque ripartenza. Da ieri molte attività sono riaperte nella fascia tra la mattina e le 18, tranne quelle che avevano il giorno di chiusura proprio di lunedì. Certo, il giorno iniziale della settimana così come il tempo non hanno aiutato nella spinta e bisognerà aspettare la seconda parte della settimana per un riscontro più esauriente sul ritorno della clientela ai tavoli. Ma l'entusiasmo c'è da parte di tutti, sia nel ritrovare piano piano i propri clienti, sia nella speranza di andare verso una maggiore stabilità. Entusiasmo nei clienti e nei gestori.

Il pasto caldo

«Non è vero che non siamo indispensabili, - sottolinea Mario Di Remigio del Polo Pasta e Pizza che è anche responsabile dei ristoratori Confcommercio- da noi oggi tante persone erano contente di tornare a mangiare un pasto caldo: molti clienti dagli uffici, ma anche persone in transito. Ci auguriamo che ora si rispetti il decreto e di riuscire ad arrivare al 14 febbraio senza sorprese. San Valentino quest'anno cade di domenica, per noi ristoratori è una data importante: ho già diverse prenotazioni per i prossimi fine settimana, ma soprattutto per la festa degli innamorati: speriamo tanto di rimanere innamorati fino al 14. In ogni caso, abbiamo preparato il box dell'amore, un menù speciale da asporto per chi preferisse festeggiare a cena». Le regole sono quelle di sempre, non più di 4 persone allo stesso tavolo e non più di 6 in caso di congiunti conviventi: «Ovviamente siamo costretti a fidarci, anche qui la responsabilità è delle persone», conclude Di Remigio. Il lunedì non è certo il giorno per trarre bilanci, nelle vie del centro non c'è particolare viavai. Verso l'ora di pranzo si è riempito il Piadificio di Largo Aldo Moro per una sosta gustosa veloce, ma al caldo e comodi: «Siamo rimasti aperti anche per l'asporto, più per i negozi e gli uffici che ci ci0rcondano, perché in realtà è sempre una rimessa. - spiega Alessandro - Si perde di meno a stare a casa. Speriamo sia davvero una ripartenza».

Vista mare

Lungo viale Trieste, ieri a pranzo discreto afflusso anche al ristorante Da Peppe al Mare: «Finalmente si riapre speriamo che ci sia un po' di continuità - si augura il gestore - Per noi è drammatico aprire e chiudere, restano le scorte e non sai come gestirle, avvertono il venerdì sera per la domenica. Intanto ci accontentiamo del pranzo, però con un po' di continuità, in modo che anche il personale torni a lavorare a rotazione». Felici le dipendenti dell'Astra Caffè, pure gettonato alla pausa pranzo che hanno rivisto molti dei loro clienti fare colazione con serenità, finalmente al banco o al tavolo per un caffè corroborante o il classico cappuccino e brioche mentre il Centralino di piazza del Popolo prevedeva un maggior afflusso nel pomeriggio con l'ora dell'aperitivo anticipata giocoforza. Il tempo non aiuta nemmeno allo Zanzibar, uno status per gli aperitivi, con una clientela affezionata, ma ancora non pari a quella abituale.

Fresca di giornata

Anche per lo Zanzibar l'afflusso è stato raggiunto nel pomeriggio. Patrizio Borchia, di Harnold's, ha sempre il suo inconfondibile sorriso ed è ottimista, nonostante tutto: «È una riapertura fresca di giornata è difficile fare bilanci. Ci aspettiamo che la gente comprenda la situazione ed inizi ad avere un atteggiamento responsabile, quello da cui dipende anche il nostro lavoro. Con l'asporto siamo andati benino, ci siamo sempre stati, sia per le attività di questa zona, che per quelli che hanno lavorato a teatro, anche se abbiamo avuto giornate davvero basse. Abbiamo fiducia che si ritorni ad aprire anche la sera, sperando che inizi a migliorare anche la situazione pandemica. Purtroppo ogni volta che è stato possibile farlo si sono create situazioni pericolose e per quello spero che le persone, prima di tutto, accettino di fruire dei nostri servizi in modo più responsabile. Abbiamo visto comunque tanta voglia di ritornare a prendere le cose seduti, scambiare qualche parola, anche se con la mascherina: è molto diverso dal consumare un pasto in auto, o chiuso nello stesso ufficio dove devi passare tutta la giornata».

La fiducia

La speranza è un ritorno alle aperture serali. Lo dicono tutti i ristoratori interpellati: «Ci sono norme da rispettare, ma dovremmo imparare un po' a convivere con questo virus: pensiamo a circoli, ristoratori e agriturismo dell'entroterra e tante trattorie che lavorano solo la sera. La riapertura serale, sempre con tutte le cautele del caso, aprirebbe anche uno spiraglio di pseudo normalità per tutti, gestori e clienti: a tutti mancano serenità e speranza e ne abbiamo tutti bisogno».

Elisabetta Marsigli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

