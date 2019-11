IL PORTALE

PESARO Vacanze di Natale alle porte? Giocati all'asta la possibilità di strappare il prezzo migliore. Non solo, per la prima volta è il viaggiatore che potrà scegliere il prezzo della stanza dove soggiornerà. C'è un portale, tutto a firma pesarese, che rappresenta una grande innovazione sul fronte del turismo e che offre a chi cerca la vacanza e a chi può ospitarla una possibilità divertente e concreta di ottenere quanto ricerca. Il portale si chiama Play to Trip ed è dedicato alle vacanze all'asta: ideato da 4 ragazzi pesaresi permette di catturare le attenzioni e le curiosità degli esperti del settore e il loro software si abbina a quello dell'utente business permettendo così ai clienti finali e utilizzatori del Web di prenotare con un gioco all'asta molto veloce e avvincente. Una intrigante modalità di prenotazione proprio attraverso il gioco che coinvolge i viaggiatori a visitare i portali turistici, aumentandone il ranking e le possibilità di vendita. Un'invenzione già pluripremiata dai riconoscimenti e dai risultati che proprio in questi giorni ha portato a casa un altro successo. Allo Smau Milano infatti la startup pesarese Play to Trip già vincitrice del concorso E se funzionasse? 2018 è stata premiata come migliore startup legata al turismo per Smau Milano, abbinata ai campeggi e villaggi Baia Domizia. Il gruppo pesarese, incubato in BP Cube, primo incubatore certificato al Mi.se. della provincia di Pesaro e Urbino, dopo aver vinto l'evento promosso dalla stessa BP Cube e Confindustria Pesaro e Urbino riesce a sbancare anche a Milano alla più grande fiera dedicata alle tecnologie e innovazioni in Italia, migliaia di Startup in confronto con una vetrina eccezionale a loro disposizione. La Regione Marche ha invitato Play to Trip a partecipare all'evento come promozione offerta al territorio in campo Startup, i ragazzi di Play to Trip, Alessandro e Andrea Mantoni, Federica Ciucci e Giulia Beltrami non hanno deluso le aspettative.

