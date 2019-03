Il ponte green sul Foglia pool di tecnici in campo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL PROGETTOPESARO Dalla Baia Flaminia al porto, o viceversa, a piedi o in bici ma passando sul fiume Foglia: per realizzare il sogno il Comune forma un pool di tre architetti e un ingegnere, con una spesa per gli incarichi di quasi 40 mila euro. Ha continuato a chiamarlo «un sogno» anche sabato mattina, il sindaco Matteo Ricci, in un passaggio del suo intervento al Pesaro Future Day, aggiungendo, però «che ci stiamo già lavorando». E così dal sogno si sta passando, per il ponte ciclopedonale sul Foglia, ad una realtà ancora lontana, ma...