Il pesarese Battistini presidente dell'Ebam

PESARO Riccardo Battisti è il nuovo presidente di Ebam, Ente bilaterale artigianato Marche. È stato nominato ieri mattina durante il Consiglio di Amministrazione. Cinquantotto anni, pesarese, Battisti è responsabile delle Relazioni Sindacali della Cna Marche. All'interno dell'associazione di categoria, Riccardo Battisti ricopre anche gli incarichi di responsabile dell'Autotrasporto e dei Servizi alla persona ed alla comunità. Nel suo percorso lavorativo è stato anche funzionario della Cgil dal 1985 al 1990 e dipendente della Cna di Pesaro fino al 2015, quando ha assunto gli incarichi alla Cna Marche.

«Mi appresto a presiedere questa importante realtà regionale in un momento di trasformazione economico-sociale che impatterà fortemente sulle piccole e medie imprese ha dichiarato Battisti, appena nominato . L'Ente bilaterale dell'artigianato Marche dovrà dimostrare come ha fatto sino ad oggi di essere strumento operativo efficace ed efficiente delle Parti Sociali a sostegno delle imprese e dei lavoratori». Battisti succede a Luciano Ramadori che ha concluso il suo incarico lo scorso 31 dicembre ed ha presieduto la sua ultima Assemblea dell'ente lo scorso 10 dicembre. Durante l'assise è stato approvato il Bilancio preventivo 2022 e sono stati illustrati i dati e le attività 2021 relativi ad Ebam. Ad entrare nel dettaglio dei due punti all'ordine del giorno, la direttrice dell'Ente bilaterale artigianato Marche, Cinzia Marincioni, che ha sottolineato come «il Bilancio preventivo dell'Ebam per il 2022 resta in linea di continuità con quello del 2021, non prevedendo per l'anno 2022 entrate od uscite straordinarie».

