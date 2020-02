Il paradosso del pronto soccorso Meno accessi di codici non gravi

LA PREVENZIONE

PESARO La giornata tramonta con le parole rassicuranti del sindaco: «Sentite le autorità sanitarie e il Prefetto, non sono stati riscontrati casi o pericoli a Pesaro e nelle Marche. Domani alle 17 avremo il comitato di sicurezza in Prefettura e daremo ulteriori aggiornamenti».

La doccia fredda

Intanto, ieri mattina, settimana bianca annullata dalla dirigente scolastica della scuola media Don Gaudiano. Ieri mattina i ragazzi che avevano aderito alla settimana in montagna nel centro olimpico di Bardonecchia, erano già pronti per partire, quando è arrivata a casa la telefonata della preside, che annullava la partenza. «Non appena è stata diffusa la comunicazione ufficiale del Miur riferisce la preside Angela De Marchi ho comunicato la sospensione del viaggio all'agenzia e all'azienda gestore del pullman. Le famiglie dei ragazzi sono state avvisate tempestivamente a casa nella serata di sabato e nelle prime ore di domenica. Nottetempo abbiamo messo in piedi l'intero iter come richiesto dal Ministero. Per il momento era questa l'unica partenza in programma, ma provvederemo ad annullare eventuali altre uscite di istruzione». Nonostante lo stop arrivato dall'Istituto nei casi in cui i ragazzini erano accompagnati dai genitori è stato permesso loro di partire. Il dirigente scolastico dell'Istituto Mamiani, Roberto Lisotti «C'erano diversi viaggi in programma per lo scambio anche linguistico e saranno sospesi quelli in Spagna, Inghilterra, Francia, Vienna, Praga ma anche in alcune città d'arte italiane». Via via le altre scuole provvederanno ed emanare analoga comunicazione. Il preside del liceo Scientifico Marconi, Riccardo Rossini «In tutto una decina di gite e uscite didattiche in programma fra la fine mese e i primi di marzo. Uscite annullate anche se resta l'interrogativo su chi paga cosa. Non dovrebbe essere certo la scuola, le cui finanze sono risicate, a farsi carico degli anticipi versati, come caparra ai tour operator, guide turistiche e assicurazioni, né ovviamente le famiglie stesse. Attendiamo nei prossimi giorni un chiarimento dai canali ministeriali, dovrà essere data una risposta precisa su come le scuole dovranno affrontare i rimborsi dei viaggi già parzialmente corrisposti. La giornata ieri si era aperta con un invito del sindaco Ricci a mantenere la calma, confermando gli eventi previsti e assicurando piena trasparenza nella comunicazione con la città. In realtà i segni della tensione che percorre un po' tutti sono ovunque.

Il paradosso

Per esempio si registra un calo di presenze di codici verdi e gialli al pronto soccorso: la tendenza dunque è ricorrervi sono in caso di conclamata necessità esattamente come accade per il 118 che registra qualche chiamata in meno sempre nell'ambito di piccoli disagi. Cresce il rispetto della precauzione, in caso di sintomi sospetti, di non accedere direttamente nei punti di prima emergenza, bensì rivolgersi ai medici di base. I timori riguardano anche gli operatori sanitari, il fatto conclamato che a qui, come in tutta Europa, la corsa ai presidi sanitari ha esaurito le scorte e a volte mancano protezioni importanti. L'altra faccia della medaglia sono le prime forme di sciacallaggio commerciale che ha spinto alcuni farmacisti a spiegare con chiarezza che l'aumento del disinfettante amuchina è stato imposto dai fornitori.

Carloni incalza Ceriscioli

Intanto la Regione detta le regole di comportamento per evitare che azioni scorrette diventino un pericolo per se stessi e gli altri. Il presidente Ceriscioli ieri ha tranquillizzato sulla situazione, «non ci sono casi nelle Marche, ma i cittadini che hanno dei dubbi sul loro stato di salute non devono recarsi in ospedale, né negli studi medici, ma telefonare il numero nazionale 1500 o chiamare i medici ospedalieri». Il consigliere regionale Mirco Carloni (Lega) chiede al governatore che «anche la nostra Regione emani un'ordinanza con cui vanno sospese le attività scolastiche e aggregative in via prudenziale per evitare anche solo la possibilità di contagio». Carloni sollecita poi «obblighi su coloro che arrivano da zone a rischio».

La conta delle risorse

Questa mattina si tiene la riunione del tavolo di lavoro interno con direzione aziendale Marche Nord e responsabili di unità operative e dipartimenti. Ordine del giorno, informare e sensibilizzare gli operatori a un utilizzo corretto dei dispositivi di prevenzione. Sarà avviata una cernita esatta delle scorte aziendali, in particola per le mascherine Ffp2 e agli occhiali di protezione in uso al personale medico.

Letizia Francesconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

