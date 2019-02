Il padre si sfoga: insulti, minacce e rabbia fuori dalla caserma

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA TENSIONERICCIONE «Mi raccomando, non scrivete che siamo tutte delle cattive persone» ma all'esterno della caserma della Compagnia carabinieri di Riccione ci sono stati lunghi attimi di tensione. Ad accendere la miccia è stato il padre del 17enne che, da ieri sera, si trova nell'ex carcere minorile del Pratello di Bologna, oggi centro di prima accoglienza. Si è lasciato andare a insulti gratuiti e minacce nei confronti dei giornalisti e fotografi presenti per lavoro fuori dalla caserma dell'Arma, che si trova in una via chiusa, stretta,...