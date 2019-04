«Il nuovo ospedale è abnorme il rione non reggerà l'impatto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ASSEMBLEAPESARO «Poche strade di supporto, aumento dello smog, e alla notte non dormiremo più con le ambulanze. Il nuovo ospedale è un'opera mastodontica, Muraglia non lo può sopportare». Non sono mancati i dubbi e i malumori sollevati dai residenti della zona di Muraglia sull'arrivo del nuovo ospedale. Perplessità e timori di tipo infrastrutturale, ambientale e di vivibilità della zona, emerse mercoledì sera durante l'assemblea del candidato sindaco del centrodestra Nicola Baiocchi. I dubbi«Per il nuovo ospedale di Pesaro andrebbe...