IL NODO

PESARO La ripresa della scuola in presenza va, come ormai noto, di pari passo alle capacità di carico del trasporto pubblico locale. Rispetto al settembre di un anno fa, la riorganizzazione non sembra preoccupare il direttore generale Adriabus, Massimo Benedetti. Sulla base del report in fase di elaborazione dell'Ufficio scolastico regionale, solo a Pesaro città sono circa 3 mila e 200 gli studenti che in andata e ritorno, quotidianamente fruiscono dei soli bus scolastici.

La ripartenza

«Attualmente entra nel merito Benedetti la capacità dei nostri autobus ci consentirà a settembre di caricare l'80 % degli studenti, sulla base della taratura o meglio della carta di circolazione di ogni mezzo. In pratica su un bus scolastico di 50-55 posti, potremo caricare una quarantina di studenti ma come lo scorso anno, in particolare su alcune tratte, il mattino e nell'orario di uscita, verranno garantiti mezzi bis scolastici che viaggeranno, per così dire, subito dietro al bus di linea principale, consentendo di coprire tutte le fermate previste. La modalità operativa infatti resta quella di intervenire, potenziando alcuni tragitti e linee, sulla base della domanda di trasporto che già dopo la prima settimana di rientro ci permetterà per fasce orarie e in relazione alle richieste della scuola o delle famiglie, di intervenire anche con un'integrazione dei mezzi. Ripartiremo con la programmazione di corse adottata da marzo a giugno del precedente anno scolastico, ma tutto con un vantaggio, una possibilità di carico maggiore». Sembra che per l'anno scolastico 2021-2022 in effetti, qualcosa nell'organizzazione del trasporto possa migliorare per fronteggiare il rischio di bus troppo affollati. «Con l'autunno anticipa il direttore Adriabus contiamo di implementare i mezzi con 6-7 bus in arrivo per cui sono già state avviate le procedure di gara, e successivamente spalmati nell'arco del 2022 sono previsti altri 20 bus. Questo consentirà di organizzare meglio il piano scolastico aggiungendo nuovi mezzi di capienza maggiore, e sostituendone altri con i nuovi a capacità ridotta per un interscambio fra linee cittadine e l'implementazione delle tratte scolastiche».

Già rodato

Confermata anche l'impostazione dello scorso anno già rodata e definita con Prefettura, istituti scolastici e polizia locale. «Ritorneranno le fermate diversificate per il controllo anti assembramento conclude Benedetti riteniamo infatti che le modalità adottate precedentemente debbano rimanere le stesse, dal momento che già nei mesi scorsi hanno garantito la conclusione dell'anno scolastico e un importante miglioramento complessivo del servizio a bordo dei mezzi e all'uscita da scuola». Fra le linee e i percorsi che alla ripresa della scuola andranno tenuti sotto controllo, restano le tratte Fano-Valcesano e Pesaro- Cattolica-Gradara nel collegamento con la Valmarecchia. Tre le fermate diversificate e integrative per i plessi del Campus, due in piazzale Matteotti, altre quattro fermate a supporto dell'Agrario Cecchi e una aggiuntiva per il plesso Santa Marta. Intanto prima di Ferragosto, il 9 agosto, si è concluso il monitoraggio rivolto alle scuole superiori della Marche per rilevare il flusso analitico del fabbisogno di mobilità degli studenti.

Il report

Il mezzo di trasporto preferito resta l'autobus con percentuali che variano dal 65,9% di preferenza espressa dagli studenti della provincia di Ancona su un totale di 21750 studenti, al 29,2% di Ascoli Piceno su un totale di 10.529 studenti. Nella provincia di Pesaro Urbino l'autobus è scelto dal 45,8% dei 16465 studenti, mentre in quella di Macerata ci si attesta al 59,3% dei 15073 studenti e in Provincia di Fermo al 51,24% dei 7035 studenti. Decisamente più basse le altre percentuali: nel Pesarese il treno è scelto solo dall'1,11% . L'opzione treno+ autobus o viceversa è scelta dal 2,92%. Tuttavia il 36% degli studenti della provincia di Pesaro e Urbino (alla pari delle altre province) non ha ancora fornito indicazioni.

Letizia Francesconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA