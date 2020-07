Il Miralfiore apre le porte a un'estate di spettacoli

PESARO Questa sera si apre il sipario su Miralteatro d'Estate, nuova rassegna di teatro, musica e circo all'anfiteatro del Parco Miralfiore di Pesaro nata dalla collaborazione tra Comune di Pesaro e Amat con Ente Concerti di Pesaro, Filarmonica Gioachino Rossini, Orchestra Sinfonica G. Rossini e Teatro Accademia. L'appuntamento alle 21.15 è con il concerto inaugurale affidato alla Filarmonica Gioachino Rossini che, diretta dal Maestro Michele Antonelli, presenta un programma articolato in due sezioni. Nella prima parte verrà eseguita la Sinfonia n. 1 in do maggiore Op.21 di Ludwig van Beethoven, nei movimenti Adagio molto, Allegro con brio - Andante cantabile con moto - Minuetto - Adagio, Allegro molto e vivace. Composta tra il 1799 e il 1800 quando Beethoven era ormai sulla soglia dei trent'anni, la Sinfonia n. 1 in do maggiore, pur mostrando richiami alla produzione di Haydn e Mozart, evidenzia comunque la firma di un giovane che, nel rendere il dovuto omaggio ai predecessori, esibisce prima di tutto la propria personalità. L'esecuzione è stata scelta per celebrare i 250 anni dalla nascita di Beethoven, il genio musicale che nonostante la sordità seppe comporre pagine musicali immortali. Nella seconda parte del concerto verrà eseguita la celebre favola musicale di Sergej Prokof'ev Pierino e il lupo Op. 67, una esecuzione che affascina e coinvolge un pubblico di tutte le età. Sul palco, assieme alla Filarmonica Rossini, l'attore Antonio Olivieri, talentuoso narratore e collaboratore da diverso tempo con la Fgr. La Filarmonica Gioachino Rossini è attiva dal 2014 e si impegna da tempo come ambasciatrice nel mondo delle musiche del Cigno di Pesaro. Il presidente dell'orchestra è il Maestro Michele Antonelli, direttore artistico e responsabile della qualità e dell'identità della Fgr, che cura l'organico, la programmazione e l'ideazione di progetti speciali. Dal 2015 la Fgr-Orchestra ha come direttore principale il Maestro Donato Renzetti con il quale ha avviato un nuovo e proficuo percorso artistico, ricco di progetti musicali e discografici.

