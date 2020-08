«Il mio grazie al Festival e al Comune per l'affetto»

PESARO «Pesaro omaggia e non dimentica»: la consigliera comunale democrat Anna Maria Mattioli, componente della commissione cultura di Pesaro, tiene a ringraziare il Comune di Pesaro e il Rossini Opera Festival per l'esecuzione della Petie messe solennelle in piazza del Popolo come tributo alle vittime del Covid e all'abnegazione del personale (sanitario e no) che ha praticamente anticipato la 41esima ediizione del Rof che si è aperto ufficialmente ieri sera al Teatro Rossini con la rappresentazione della Cambiale di matrimonio. Un doppio ringraziamento perchè Anna Maria Mattioli è una componente del mondo musicale pesarese e perchè la stessa consigliera è stata colpita dal coronavirus e sa bene cosa significa l'odissea di un malato e la generosa presenza al suo fianco del personale sanitario. «Una pubblica dimostrazione di affetto, ricordo e riconoscenza a nome della città di Pesaro così duramente colpita dalla pandemia - scrive Anna Maria Mattioli - di cui ringrazio Comune e Rof. Ho vissuto anch'io in prima persona questo male subdolo, ed ho superato questa dura prova che la vita mi ha messo di fronte, toccando profondamente anche chi mi è stato vicino». «Composta nel 1863 - ricorda Mattioli - la Petite messe solennelle è stata scritta cinque anni prima che Rossini morisse ed è per questo che può considerarsi il suo testamento spirituale. Rossini capì di essere legato ad un genere operistico classico e tuttavia aveva slanci visionari. Ecco perché la Petite messe si staglia come un enigmatico brano fondamentale per un passaggio in avanti che non ha voluto fare. Egli stesso, con ironia annotò sulla partitura originale della Petite messe, riferendosi alla presenza di 12 cantori: Dio mi perdoni l'accostamento che segue. Dodici sono anche gli Apostoli nel celebre affresco di Leonardo detto La Cena, chi lo crederebbe. Fra i tuoi discepoli ce ne sono alcuni che prendono delle note false. Signore, rassicurati, prometto che non ci saranno Giuda alla mia Cena e che i miei canteranno giusto e con amore le tue lodi. E scrisse ancora su questa musica Sarà della musica sacra quella che ho appena creato o della musica dannata? Sono nato per l'Opera Buffa, lo sai bene! Poco sapere e un po' di cuore, ecco tutto. Sii dunque benigno, e accordami il Paradiso».

