Il marketing

Laboratori di lettura

Il Natale dell'Happy Meal

Se il piccolo commercio tenta di difendersi dalla grande distribuzione, la grande distribuzione prova a trovare una misura locale, provando ad entrare nel tessuto delle città che la ospita. è quanto accade in uqesti giorni con la festa di compleanno dell'Happy Meal. L'iconico menù di McDonald's per i più piccoli, compie 40 anni. Era il 1979 quando, negli Usa, il pubblicitario Dick Brams decise di realizzare un menù dedicato esclusivamente ai bambini. Da allora la box di McDonald's a forma di casetta è diventata famosa in tutto il mondo. «Per questo la scorsa primavera - spiega Giorgia Favaro, Chief Marketing Officer di McDonald's Italia - abbiamo lanciato Happy Meal Readers, una nuova iniziativa che ha l'obiettivo di stimolare la passione per la lettura tra i bambini, dando la possibilità di scegliere, al posto del gioco, un libro. Ai bambini e alle loro famiglie l'iniziativa è piaciuta moltissimo; ecco perché abbiamo deciso di proseguire anche nel 2020».

Sono stati infatti quasi 2 milioni i libri distribuiti nel corso del 2019. Il 2020 vedrà l'arrivo di una nuova collana di avventure dei gemelli Gelsomino, sempre firmata da Cressida Cowell.

Per festeggiare il compleanno, dopo il successo di marzo con 450 laboratori di lettura per bambini organizzati in tutta Italia e oltre 10.000 bambini coinvolti, tornerà anche a Pesaro Che Storia! Festa del libro e della lettura che si concluderà a fine mese: è infatti possibile partecipare al ricco calendario di laboratori di lettura gratuiti in programma al McDonald's di via Grande Torino.

