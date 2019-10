CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL LUTTOSANT'ANGELO IN VADO L'idea era di scegliere, tra le incisioni del maestro Ceccarelli, le note più adatte ad accompagnare una cerimonia in suo onore. Per questo il figlio del musicista, Glauco Ceccarelli aveva raggiunto il sindaco di Sant'Angelo in Vado con l'idea di concertare insieme l'accompagnamento musicale.Il maloreMa l'imperscrutabile era in agguato. Glauco Ceccarelli 71 anni, si è improvvisamente sentito male e se ne andato, per sempre, nel momento meno atteso, giovedì sera, verso le 19.30, proprio mentre insieme al primo...