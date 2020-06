«Il lungomare delle note ci piace non sembra nemmeno Pesaro»

IL RESTYLING

PESARO Prima passeggiata del venerdì sera sulle prime note musicali della Gazza Ladra disegnate sul pentagramma del lungomare di viale Trieste dove si stanno realizzando le due isole pedonali. Al di là delle polemiche degli ultimi giorni, con bagnini ed esercenti dubbiosi sulla funzionalità e timorosi di perdere il giro della clientela mordi e fuggi che ha fretta di trovare un parcheggio vicino, va detto che la sperimentazione pare piacere ai pesaresi e ai primi turisti arrivati in città, ma non a tutti è chiaro ancora quale sarà il disegno finale. I colori a terra sono sì visibili, ma poco se ne comprende ancora il senso e la loro funzionalità. Questi in soldoni i primi commenti, raccolti a caldo.

A metà dell'opera

«Siamo a metà dei lavori anticipa via social il sindaco Matteo Ricci - da domani via all'allestimento e al disegno delle righe e degli stalli colorati, ormai liberi dalle auto, anche nel primo tratto pedonale da viale Zara a viale Alighieri. I primi arredi ad arrivare saranno le fioriere. A seguire poi le sedute, che ricalcheranno la forma di un cubo e da giovedì tutto sarà pronto». Un sabato mattina di lavori nel tratto tra di viale Marconi e viale Fiume fra le aperture delle attività e il passeggio dei bagnanti. Al centro dell'incrocio con via Pola, ieri mattina sull'asfalto, un nuovo elemento a completare il disegno. Ad essere riprodotta la tastiera di un pianoforte a colori e al centro ben visibile a segnare la fine dell'isola pedonale, il simbolo della chiave di violino, contenuta all'interno del grande cuore rosso, che identifica il city brand Pesaro città della Musica.

L'allestimento

Mancano ancora gli arredi e altri spazi colorati. La sicurezza dei pedoni e di chi percorre il viale in bicicletta, verrà garantita rassicurano i progettisti. Sul lato ciclabile, che corre di fronte alle attività, nel tratto viale Marconi-viale Fiume sarà montata una pannellatura di protezione con impressa l'opera di Rossini. Gli stalli, ognuno diverso dall'altro, che da viale Zara a viale Marconi, sono liberi dalle auto, non sono stati colorati a caso. Lo spiegano i gestori dei locali. Gli spazi in rosso dell'isola pedonale accoglieranno iniziative o performance musicali, gli stalli verdi sono destinati a mercatini e bancarelle ambulanti,il colore giallo è lo spazio dedicato a laboratori per i bambini e infine gli stalli in azzurro sono riservati ai tavoli esterni delle attività.

La signora Rossana è seduta al tavolo del Prima Riva con marito, figli e nipoti, ed è appena arrivata nella sua seconda casa al mare, da Modena. «Bella l'atmosfera di questa prima serata su un lungomare diverso dal solito commenta ben venga in una città della bicicletta togliere finalmente il via e vai di auto sulla passeggiata al mare, così anche i bambini possono godere di un ampio spazio aperto. Noi lo promuoviamo».

Voci e volti

Al tavolo a fianco un gruppo di giovani ammette la difficoltà di trovare parcheggio. «Abbiamo avuto però la fortuna di trovare posto a Villa Marina. Ci piace comunque questa atmosfera particolare dove è insolito vedere per la prima volta passeggiare in mezzo alla strada». Più scettico invece papà Enrico, in sella alla bici con moglie e figlia. «Interventi come questo servono più ad agganciare il favore dei turisti per una stagione. Certo l'idea può essere innovativa, ma era proprio di questo, che ora come ora aveva bisogno Pesaro?». Elisabetta e un'altra coppia al tavolo del What's: «Bene l'isola pedonale soprattutto la sera commentano ma temiamo che durante il giorno ci siano problemi e non pochi, per i ragazzi che arrivano con i motorini. Credo che soprattutto piccoli locali e ristoranti ne trarranno beneficio. Al primo impatto, non sembra nemmeno di essere a Pesaro e io personalmente renderei pedonale tutto il tratto partendo dalla Palla di Pomodoro».

Suggerimenti

Letizia, con un gruppo di amiche, sta cercando di leggere fra le note. «Mi piacciono meno questa serie di linee multicolore, che ad un certo punto, svoltando all'incrocio si interrompono. E' bello però passeggiare tranquillamente ma credo che si poteva valorizzare meglio il pentagramma». E poi ci sono i giovanissimi, radunati fra i chioschi sulla piazzetta di viale Marconi. «Una figata questa espressione colorita, rappresenta il loro entusiasmo». «A me piace commenta Mirko con la fidanzata - dà il senso di uno spazio aperto e più fruito e un nuovo volto alla classica movida. Resta però il problema del parcheggio nelle vie prima dell'isola pedonale».

Letizia Francesconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA