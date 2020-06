Il libro dei Camillas per ricordare Mirko

L'INIZIATIVA

PESARO «State per leggere una storia. Cose che sono già successe. Non nel nostro passato, ma nel passato di un domani lontanissimo. Non si tratta di profezie o presagi. Sono istantanee di un futuro già accaduto. Non possiamo dirvi come le abbiamo sapute. Questo e un segreto che e necessario non rivelare al momento. Fidatevi di noi e leggete tutto quello che e contenuto in questo libro: fatti rilevanti, interviste, playlist, dichiarazioni, recensioni, commenti, classifiche, testi pubblicitari, rider, lettere di fan, storie d'amore ispirate a canzoni, testi impegnati, storie di musicisti, saggi analitici e d'archeologia musicale, scambi epistolari. La storia della musica del futuro». Dopo La rivolta dello zuccherificio, i Camillas, poco prima del Covid 19, avevano dato alle stampe il loro secondo libro, La storia della musica del futuro, un divertente testo di accattivante surrealismo, che sarà presentato per la prima volta, oggi pomeriggio, alle 18, nel giardino della Biblioteca San Giovanni, in un evento che vede la collaborazione tra Comune di Pesaro, Biblioteca San Giovanni e libreria il Catalogo. Accanto a Ruben Camillas (Vittorio Ondedei) ci saranno il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, il vicesindaco Daniele Vimini e Gilberto Santini direttore di Amat. Modera l'incontro la giornalista Elisabetta Marsigli. Il libro è dedicato alla memoria di Mirko Bertuccioli, in arte Zagor Camillas, tragicamente scomparso il 14 aprile scorso. Partiti nel 2004 come duo, Ruben Camillas (chitarra e voce) e Zagor Camillas (tastiera e voce), nel 2015 sono stati raggiunti da Michael Camillas (batteria) e, nel 2018, da Theodore Camillas (basso). Per partecipare all'iniziativa sarà necessario prenotarsi tramite la web app wepesaro.app, a cui si accede tramite browser, senza doverla scaricare, ma digitando semplicemente www.wepesaro.app nel motore di ricerca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA