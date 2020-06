Il Gruppo Zero «Standard errati sul parcheggio di Baia Flaminia»

PESARO «Parcheggio di Baia Flaminia, gli standard urbanistici sono errati, se i dubbi di legittimità saranno fondati, il progetto va annullato». Dopo il via libera del consiglio comunale, Gruppo Zero rileva che «l'approvazione è stata espressa sulla scorta della relazione del responsabile dei Lavori pubblici, Eros Giraldi, per descrivere le particolarità del parcheggio e rassicurare la legittimità urbanistica dell'intervento. Questo attraverso la lettura di un articolo del Prg vigente e di alcuni parametri numerici relativi agli standard urbanistici che sanciscono le superfici minime di verde pubblico in città». Per Gruppo Zero, le «argomentazioni appaiono palesemente lacunose. Il tecnico ha asserito che il calcolo del verde pubblico viene effettuato sull'intero territorio comunale, tralasciando che la normativa nazionale lo circoscrive alle sole zone omogenee B rappresentate dalla città edificata, con esclusione del centro storico, la fascia fluviale, i parchi cittadini e la campagna circostante. Nelle zone B del comune, la normativa nazionale impone il limite minimo inderogabile di 9 metri quadro, per abitante di verde pubblico. Nella sua relazione il tecnico comunale ha dichiarato che il parametro nel nostro Comune risulta attualmente di 79,54 mq/abitante, anziché 9. Ne siamo sicuri?». Il gruppo di Cultura, Società, Territorio, Ambiente rivolge urgentemente all'Ufficio Urbanistica e alla stessa Pubblica Amministrazione, una serie di quesiti: «Qual è il documento ufficiale che attesta la corretta entità degli standard urbanistici con relativa dimostrazione di calcolo? Qualora le osservazioni formulate risultassero fondate, è corretto sostenere che l'approvazione del progetto da parte del Consiglio Comunale debba essere annullata in quanto fuorviata da informazioni parziali ed errate? Qualora lo standard a verde pubblico delle zone B risultasse inferiore a 9 mq/abitante, è corretto sostenere che il progetto in argomento sia illegittimo? Invitiamo il Comune a valutare con attenzione quanto rilevato e a rendere pubbliche le risposte ai quesiti formulati prima ancora di procedere al bando delle opere da realizzare».

