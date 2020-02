Il gruppo consigliare

Controlleremo

dall'opposizione»

«Controlleremo il lavoro di Frenquellucci dall'opposizione». E' quanto afferma il gruppo M5S Pesaro. «Il precipitarsi degli eventi ci ha portato ad affrontare una situazione che ha avuto echi ben oltre il locale. Nell'augurare buon lavoro a Francesca che si accinge ad affrontare una nuova sfida su un terreno ancora più impegnativo, teniamo a chiarire la posizione del M5S pesarese che resterà saldamente all'opposizione, assumendo il ruolo di controllo e garanzia della nuova assessora della quale valuteremo la qualità del lavoro. I buoni risultati della politica ragionata e costruttiva condotta finora, vengono dai nostri principi che impongono di fare la scelta più giusta per il cittadino anche se a volte ci troviamo a dover pagare dazio per le scelte coraggiose che facciamo. Proseguiamo pertanto ancora più determinati sulla strada di una politica agile, aperta al nuovo e rispettosa degli impegni presi come portavoce. La nostra sarà una posizione di coerenza, non ottusa ma propositiva e vigile. Essere portavoce del M5S comporta obblighi ben maggiori che in altre compagini politiche: Ogni frase, ogni dichiarazione, ogni post, ogni gesto viene passato sotto una lente di ingrandimento impietosa. Nell'agone politico tutto è strumento; le parole, gli atti vengono facilmente travisati e messi nella luce che si vuole evidenziare, con buona pace delle reali intenzioni. Non sfuggiamo dalle responsabilità, anzi ne cerchiamo di maggiori, come dimostrano le nostre importanti proposte sul tema di bilancio, ambiente, sicurezza, decoro urbano e democrazia diretta».

