Il Green pass rafforzato svuota i mezzi pubblici ma scattano 100 controlli

LA SICUREZZA

PESARO Super Green pass sì o no da ieri per salire sui mezzi pubblici? Caos e confusione l'hanno fatta da padrone nell'ora di punta di uscita dalle scuole. Nelle fermate cittadine di maggior afflusso per il via e vai dei mezzi scolastici, come via D'Arezzo era presente una pattuglia di polizia locale in funzione anti-assembramento (servizio assicurato fin dall'inizio della pandemia e non legato ai controlli green pass) ma nessun controllore di Adriabus, riconoscibile dalla divisa blu che indossa. Alla fermata di via Nanterre a Pesaro e in altre fermate tra Pesaro e Urbino sono entrati in azione i verificatori dalle 12:45 alle 13:45 in totale sono stati eseguiti circa 100 controlli e uno solo studente non è stato fatto salire a bordo del mezzo pubblico.

Le alternative

Coda di auto invece, posteggiate anche in doppia fila lungo via D'Arezzo in attesa dell'uscita da scuola dei propri ragazzi o compagni di classe, che non hanno usufruito del bus scolastico. Al punto che gli studenti che hanno utilizzato i mezzi pubblici sono risultati in netto calo, anche se è difficile stabilire le motivazioni che potrebbero non riguardare solo il green pass rafforzato. Qualcosa ieri non ha funzionato, come ci si aspettava sulle modalità di organizzazione annunciate per i controlli diffusi e a campione, prima di salire sui mezzi. A pesare, nonostante lo sforzo di Adriabus - le defezioni di personale fra conducenti e verificatori in quarantena, oltre ad una confusione generale nell'applicazione dell'entrata in vigore della normativa sul pass vaccinale a bordo, tant'è che una nuova ordinanza autorizzerebbe gli studenti delle scuole primarie e secondarie ad usare i bus con pass base fino al 10 febbraio prossimo. La società di trasporto locale riferisce di controllori, che saranno impegnati in ordine sparso lungo le varie tratte, sulla base della disponibilità attuale del personale.

Il Campus

Ore 13, alla fermata tra via Goito e via D'Arezzo sono in attesa seduti un gruppetto di ragazzi a cui viene chiesto se fra le 12.45 e le 13, all'uscita dai plessi si sono visti i controllori Adriabus a cui mostrare il super Green pass prima di salire a bordo: «Non si è visto nessuno finora rispondono gli adolescenti l'unica fermata che raggruppa gli studenti del Campus è proprio questa sulla strada. All'uscita, almeno nei venti minuti di attesa, non si è visto nessuno per il controllo. In alcuni giorni prima delle vacanze natalizie si sono visti qualche volta, raramente e in alcune giornate all'uscita erano presenti due controllori, ma generalmente non c'è una verifica quotidiana. Il conducente per esempio a bordo non richiede il pass».

Le funzioni

Costeggiando il Campus alla fermata di via Nanterre, ci sono alcuni ragazzi a piccoli gruppi fra le 12.30 e le 12.45 e un unico addetto. Non fa parte del personale Adriabus, risponde, ma per conto della società esterna che si è aggiudicata l'appalto ha il compito soprattutto di vigilare sui ragazzi alla salita, in funzione anti-assembramento ma non è suo specifico compito chiedere agli studenti o ai pendolari copia del pass. Alla fermata di via D'Arezzo si ferma anche la linea scolastica Pesaro-Fano. Salgono numerosi ragazzi a gruppi, tutti con la mascherina Ffp2. Al conducente chiedono se esibire il pass, ma la risposta è che non è suo compito verificare. Ci sono altre tratte di collegamento extraurbano e come riferiscono alcuni genitori, nessun controllo alla salita dei ragazzi dopo la scuola per il pass. Stiamo parlando della linea 99 che carica all'alberghiero Santa Marta e la corrispondenza numero 25 Lucrezia-Pesaro, anche qui nessun controllore né alla fermata né a bordo.

Il calo

«Resta prevedibile conferma Lara Ottaviani, presidente Adriabus-Ami un calo generalizzato e atteso sull'utilizzo del mezzo pubblico, già evidente fin da ieri. Controlli a campione verranno garantiti comunque alle fermate nei punti di maggior afflusso alla salita. Chi ieri era senza pass rafforzato, non è proprio salito sul mezzo scegliendo altre alternative per il rientro o almeno questa è la percezione alle prime verifiche. Il flusso degli studenti pendolari è stato comunque particolarmente ridotto, se consideriamo la maggioranza degli studenti delle scuole superiori è a casa in quarantena e in Dad». Nessun commento però sui controlli di ieri effettuati a campione.

Letizia Francesconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

