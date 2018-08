Il gioco diseducativo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Meduse massacratea palettate dai bambiniQuanto alle meduse c'è chi ha fatto buon viso a cattiva sorte è ha scambiato l'abbattimento a palettate per il nuovo gioco dell'estate. In questi giorni è facilissima vedere bambini sulla battigia che armate di paletta riducono in poltiglia le meduse che mamma o papà hanno pescato per loro con il secchiello. Diciamo che infierire su un animale non è un bel gioco. Trattare qualsiasi animale, anche il più piccolo, come se fosse un giocattolo o una cosa, non considerando il fatto che sia anch'esso un...