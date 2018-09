Il gioco d'azzardo cresce nel buco nero della Rete

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'ALLARMEPESARO Nuove tecnologie e dipendenza dal gioco d'azzardo. I pesaresi in genere giocano di più rispetto alla media nazionale e l'11% lo ha fatto negli ultimi tre mesi, preferendo soprattutto slot ma anche gratta e vinci, e sempre più le scommesse on line. Sono invece il 7 % i pesaresi che soffrono di dipendenza e si sono rivolti al servizio sanitario Asur per le dipendenze patologiche . La malattia da gioco, dalle video lotery e video poker, ora si allarga anche alla rete e al gioco on line, che coinvolge soprattutto minori e giovani...