Il futuro ponte sul Foglia conteso da più imprese: la scelta spetta ai tecnici

PESARO «Cavalcaferrovia, la ditta non è sparita. Programmati due stralci diversi, stiamo affidando i lavori sul secondo lato. E attendiamo 3 milioni di euro da un bando del ministero», dice l'assessore ai Lavori pubblici, Enzo Belloni. Ponte sul Foglia, nominata la commissione, ci sono più ditte in gara e sarà la commissione dei saggi a decidere quale sarà l'azienda vincitrice a cui sarà affidato l'appalto.

Ma partiamo dalla «storia infinita del cavalcaferrovia». Così il consigliere di Quartiere Marcello Valdinocci (Ascoltiamo Pesaro gruppo d'opposizione) aveva definito i lunghi tempi per i lavori di straordinaria manutenzione al Ponte dei Cappuccini, «4 anni per la manutenzione di solo 70 metri di un ponte lungo 205 metri», anticipando un'interrogazione consiliare, tramite il gruppo Fdi, per avere chiarimenti dal Comune. Tra i punti sollevati, il fatto che concluso l'intervento per la sistemazione dei guard-rail lato stazione, e ritornata la circolazione a quattro corsie, la ditta abbia smontato il cantiere, senza proseguire sull'altro lato del ponte. L'assessore ai Lavori Pubblici Enzo Belloni risponde: «Sono appalti a stralcio, non possiamo affidarli alla stessa impresa. Noi continuiamo ad andare avanti e procederemo con l'affidamento dell'altro lato, sul versante di via Bramante, per 100.000 euro, ma dobbiamo fare i conti anche con le disponibilità delle ditte, che in questo periodo sono molto impegnate in vari lavori, e con la difficile reperibilità dei materiali. Questo intervento non ha riguardato un ripristino, ma è stato un lavoro più profondo, partito dall'analisi strutturale del ponte, costosa ma che abbiamo voluto fare perchè era giusto così. Poi abbiamo destinato le risorse per iniziare i lavori, 350.000 euro. E abbiamo partecipato ad un bando del Ministero degli Interni per 3 milioni di euro, fondi che hanno un nome e cognome. Intendo dire che se non vengono utilizzati per il cavalcaferrovia, sono soldi persi. Ci sono buone possibilità di ottenere queste risorse, ma attendiamo entro questo mese la comunicazione ufficiale da parte del ministero. Inoltre, ci siamo aggiudicati anche un ulteriore bando di 240.000 euro per la progettazione anti-sismica del cavalcaferrovia». Da un ponte all'altro: è appena stata nominata la commissione di gara, formata da tre tecnici interni al Comune, che dovrà valutare le proposte arrivate dalle imprese interessate a realizzare il nuovo collegamento ciclopedonale sul Foglia. Un'opera da 3,8 milioni di euro, finanziata con fondi statali del bando periferie. Appalto dei lavori mediante procedura negoziata, aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Sono scaduti i termini (il giorno ultimo per partecipare era stato fissato l'8 settembre) e secondo indiscrezioni ci sarebbe più di una ditta che ha presentato offerte di gara. Il progetto prevede la realizzazione di un tratto ciclopedonale di particolare complessità, trattandosi di un tratto di pista che, dopo essersi connessa all'esistente percorso ciclo-pedonale urbano, supererà il fiume Foglia attraverso un ponte in acciaio a campata unica di circa 100 metri, per poi proseguire parallelamente al tracciato ferroviario fino alla stazione ferroviaria. Il ponte ciclopedonale congiungerà l'area del Parco XXV Aprile e di via dell'Acquedotto alle altre linee pedonali e ciclabili provenienti da ovest della città, e dirette verso il polo di scambio ferrovia-autobus e in generale, verso il centro storico. Nascerà così la linea 11 della Bicipolitana. Gli altri appalti in programma riguardano la nuova scuola Dante Alighieri e la palestra di via Lamarmora. Insieme al ponte sul Foglia questi ultimi appalti d'autunno del Comune valgono 15 milioni di euro. Per la Dante Alighieri l'investimento è di 6,5 milioni di euro, di cui i due terzi coperti da un finanziamento regionale.

L'attuale struttura verrà demolita e ricostruita nella parte relativa alla classe e altri spazi, eccetto per palestra e auditorium, già sottoposti a lavori di ristrutturazione. Inoltre, è stata aperta la gara per la palestra di via Lamarmora, a supporto della scuola Brancati e del quartiere. Il bando scadrà il 27 settembre. Un intervento da 3,2 milioni di euro circa, con un contributo di quasi 2,6 milioni di euro arrivato da fondi ministeriali attraverso un bando regionale, e il resto con un mutuo acceso tramite il Credito Sportivo.

