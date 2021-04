IL FOCUS

PESARO Sotto il segno della sicurezza ma anche della libertà, dell'evasione e del digital detox, la vacanza 2021. Idee che fanno rientrare tra le soluzioni preferite i 3.467 posti letto in affitto nel Pesarese, il 9% della capacità ricettiva totale turistica della provincia. Un numero importante che mette insieme monolocali e dimore storiche con la differenza che se le ville e i casolari con piscina sono andati già a ruba, luglio ed agosto sono sold out, per gli appartamenti, le prenotazioni iniziano solo adesso. Per misurare il polso del trend case basta bussare da HomelikeVillas, il network di eleganti ed esclusive dimore anche storiche con piscina nel centro Italia della Tour Operator Teloni Travel. Nel Pesarese, hanno in gestione 7 strutture prestigiose. A Montemaggiore al Metauro, villa Teia, villa Astreo e villa Eos, a Fermignano villa Selene, a Mondavio Il Rovereto, a Fratte Rosa Villa San Marco e Villa Luminosa a Fossombrone.

La qualità

«Il successo delle nostre proposte è legato ad un insieme di vantaggi spiega il fondatore e general manager del gruppo Sandro Teloni . Garantiamo nel massimo della sicurezza, strutture con un'ospitalità di alta qualità e tuteliamo i nostri clienti con una polizza annullamento per motivi di salute o lavoro oggettivamente documentabili e non prevedibili, tra cui infezioni da Covid-19. Inoltre, forniamo ai nostri clienti, inclusa tra i vari servizi, l'assistenza di un consulente locale specializzato in ospitalità, viaggi e vacanze che confeziona escursioni ed esperienze su misura per i nostri ospiti».

Lato appartamenti, una fotografia nitida dell'offerta mare, la propone l'agenzia Trieste di Pesaro. Da 7 anni, la sua divisione affitti turistici è gestita dalla trentenne Ottavia Francini, laureata in economia e finanza. «Ogni anno commenta - le richieste per appartamenti in zona mare è cresciuta almeno del 10%». Conferma che solo dopo Pasqua sono aumentate le richieste d'informazioni «più di tutto da parte degli italiani» e che non ci sono stati problemi per concretizzarle «per merito di clausole che tutelano chi affitta in caso di impedimenti legati al Covid-19».

Le nuove domande

Dalle sue considerazioni emerge che il comparto è animato da cambiamenti con risvolti politici, economici e sociali «Se prima il turista spiega si rivolgeva a noi per chiedere informazioni sui servizi in spiaggia, oggi chiede consigli per escursioni, visite culturali, ambientali, aziendali ed attività sportive. In particolare gli stranieri sul Parco Naturale del San Bartolo. Il che ci spinge come agenzia a studiare qualche convenzione per arricchire la nostra proposta». In pratica, la domanda di turismo spinge gli operatori a far rete. Inoltre, fa notare che «se prima chi affittava il proprio appartamento lo faceva in un modo saltuario, dall'anno scorso ci sono sempre più proprietari che stanno investendo sugli immobili con l'obiettivo di adeguarli alle richieste e aumentarne il valore». Véronique Angeletti

