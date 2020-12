IL FOCUS

PESARO Se c'è una categoria in mezzo al guado, è quella dei ristoratori. Natale, le feste, ma anche i giorni a venire. Che succederà? Si riapre, ma come? «Attendiamo le regole di questo nuovo Dpcm, - sottolinea Mario Di Remigio, presidente dei ristoratori Confcommercio- ma è davvero difficile per tutti noi lavorare così. Il pranzo incide del 20/25% nel fatturato di un ristorante, che, è risaputo, lavora maggiormente la sera. Senza considerare che il mese di dicembre è anche quello delle cene aziendali e non sappiamo ancora come dovremo comportarci per accogliere le persone, anche nel caso il tutto si faccia a pranzo». «I nostri locali hanno fatto di tutto per adeguarsi alle norme igieniche, di sanificazione, con dispositivi e controlli: - prosegue Di Remigio - non si ha notizia di alcun contagio preso nei ristoranti, come ha confermato anche il Comitato Scientifico. Prima di diventare zona arancione c'erano 2000 cassaintegrati nella nostra provincia, nel nostro settore, ma se continuiamo così le previsioni sono di 5000. Solo nel nostro territorio davamo lavoro a 10mila persone, con quasi 4000 attività».

Lo sconforto e l'impegno

Lo chef stellato Stefano Ciotti (Nostrano) è una persona abituata a trovare positività anche nei momenti più negativi, ma non può non unirsi al sentimento comune: «Questa incertezza non permette di organizzarsi al meglio: non ho fatto in tempo a richiamare tutta la brigata della cucina che ho dovuto subito rifermare tutto in attesa di maggior chiarezza su questo weekend. Dobbiamo per forza, andare avanti ad organizzarci all'ultimo momento. Ho la fortuna di avere accanto a me Giorgia, mia socia e compagna, che segue a livello scientifico l'amministrazione del mio locale perché soprattutto oggi, per seguire la burocrazia a cui siamo sottoposti occorre essere davvero bravi e con la chiusura di diversi ristoranti stellati su tutto il territorio nazionale, non c'è da stare tranquilli. Fortunatamente, da alcuni mesi, sto seguendo un grande progetto sul delivery a livello nazionale, che partirà a gennaio: bisogna sempre riuscire a crearsi nuove opportunità e noi siamo pronti per aprire sabato e domenica». William Petroccione del C'era una volta aggiunge: «La vita di una pizzeria con il coprifuoco alle 22 è immaginabile: ma la cosa ci penalizza anche come asporto, perché, anche nel caso di amici che decidono di mangiare insieme, non possiamo consegnare oltre le 20,30 e tutto il lavoro si concentra in quell'orario, per permettere alle persone di tornare entro le 22 a casa. Attualmente abbiamo anche in sospeso prenotazioni su sabato e domenica: saremo aperti? Quante persone potranno entrare? Tutto questo condito da instabilità economica, debiti, anticipi per mettersi in regola con la sanificazione, cassa integrazione che non arriva con puntualità, e 9 dipendenti a rischio, affitti che avrebbero dovuto almeno bloccare. Senza considerare che i ristoratori si portano dietro una filiera infinita anche di piccoli produttori locali. Credo ci sia bisogno di fare squadra».

Il 2021? Anche peggio

Anche Ristoritalia grida il proprio sdegno per chi «sta decidendo le sorti di una intera categoria composta da migliaia di operatori del settore Horeca, le famiglie, i dipendenti e le loro famiglie, tutta la filiera, i tanti bambini, figli di operatori, che non riescono più a capire quale futuro avranno. Il 2021 sarà il peggiore anno che si potesse immaginare, con reparti interi barcollanti che rischiano il fallimento».

Elisabetta Marsigli

