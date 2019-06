CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL FOCUSPESARO Nel crocevia cittadino tra via Ponchielli, via Solferino e via Giolitti, la ruspa ha già scavato nei marciapiedi laterali per la sistemazione definitiva, lasciando scorrere il traffico senza problemi. Ora bisogna iniziare a lavorare nel cuore dell'incrocio, lì dove ci sono i new jersey della rotatoria provvisoria, che dovrà diventare stabile. Chiaro che un intervento al centro di uno degli incroci più trafficati della città, comporterà disagi alla circolazione. E allora in Comune stanno valutando se attendere una settimana...