IL FOCUS

PESARO Lavoratori stagionali, ancora in pochi a chiedere la disoccupazione. La sensazione dei sindacati è che quest'anno come mai ci sia stato ricorso al nero e che non ci siano abbastanza contratti per accedere alla Naspi. La stagione è iniziata in ritardo a causa del Covid, con tante incertezze e con l'estate ormai alle porte e la maggior parte delle attività stagionali già chiuse è tempo di bilanci. Loredana Longhin della Filcams Cgil spiega: «In questo periodo ogni anno si presentavano tantissimi stagionali per chiedere le indennità o fare vertenze. Ne stiamo vedendo pochi ancora. Tutto questo ci fa riflettere e i temi sono molteplici».

Frammentazione

«Da una parte - puntualizza la sindacalista - pensiamo a poche assunzioni, la sensazione è che ci siano stati pochi contratti veri, dunque non si arriva a chiedere la disoccupazione. Dall'altra parte le formule precarie di somministrazione e intermittenza hanno fatto il vuoto. E con loro temiamo anche il lavoro nero ben più degli altri anni. Di fatto si segnano alcune ore in busta paga e le altre vengono pagate fuori in contanti. Ma la disoccupazione è tarata in base allo stipendio in chiaro, per questo in tanti si ritroverebbero con pochi euro. La questione Covid a conti fatti è stata una scusa per infierire sugli stagionali. Un bel balzo all'indietro di una categoria che già soffriva abitualmente». Mattia Giannotti della Federazione del Sociale Usb (Unione Sindacale di Base) era uno dei capofila delle manifestazioni in piazza del Popolo nei mesi scorsi sul tema del precariato soprattutto nel settore turistico e ricettivo. Ed entra nel dettaglio. «E' stata una stagione molto difficile - spiega - Ci sono ragazzi con contratti a intermittenza da 12 ore anche se ne lavoravano a conti fatti 60 alla settimana. In questi casi non riescono a far partire la disoccupazione, oppure preferiscono aspettare un piccolo contratto in autunno inverno da sommare a quello estivo per avere una cifra più alta».

Cosa occorre

«Servono - prosegue ancora - 32 giornate per far scattare la Naspi. Tanti ragazzi vogliono evitare di avere due spiccioli ora anche perché si tratta di una indennità cumulativa nei 4 anni ed è bene non attivarla se poi tornano in tasca pochi euro. Parliamo di una categoria, quella degli stagionali, che mai come quest'anno è stata devastata. Il nero e il grigio sono una costante». Secondo i dati Inps elaborati da Ires Cgil i lavoratori di alberghi, bar, ristoranti, agenzie di viaggio e tour operator stagionali nella provincia di Pesaro sono 2.918 di cui 1.894 impiegati in strutture ricettive e 1.014 in ristoranti. Altri 5.702 lavorano a tempo determinato di cui 4.774 nella ristorazione. Numeri che verranno aggiornati e potrebbero essere radicalmente diversi. C'è chi vuole aspettare un paio di settimane prima di tirare le somme.

Parte debole e vertenze

Fabrizio Bontà della Uiltucs il settore legato alla Uil sottolinea che «ancora in pochi sono venuti al sindacato. Di solito da metà settembre c'era la fila, ad oggi no. La stagione è partita in ritardo e forse è prematuro fare i conti. Di sicuro abbiamo avuto un calo di assunzioni con contratti veri. Gli imprenditori hanno voluto correre meno rischi, scaricandone il costo sulla parte più debole. Su 10 aziende 2 hanno rischiato, gli altri hanno trovato formule intermittenza somministrazione. Ma ci sarà anche il nero e il grigio inutile girarci intorno. Lo riscontriamo tutti gli anni e quest'anno sarà di più». Domenico Montillo della Fisascat Cisl aggiunge: «Abbiamo verificato che qualcuno rientra nei requisiti, ma è proprio al limite. Ma sono pochissimi: la sensazione è che gli orari siano stati ridotti al minimo e che c'è stato tanto lavoro grigio. Vedremo quante vertenze verranno aperte nelle prossime settimane».

Luigi Benelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA