PESARO. Due aree di sosta, un piano da 400 parcheggi intorno alla stazione ferroviaria, a servizio di pendolari e di chi va in centro. Ma prima va chiuso l'accordo tra Comune e privati per Porta Cappuccina. Due le ipotesi una volta portato a casa il doppio progetto: stalli tutti gratuiti oppure una parte a pagamento.

Il disegno

Il disegno complessivo di riqualificazione dell'area che comprende stazione, parco Miralfiore, via dell'Acquedotto e tutti gli spazi limitrofi, passa dal recupero di aree degradate con nuovi contenitori, vedi il bocciodromo recentemente inaugurato con l'area sportiva limitrofa, la spinta sui collegamenti in chiave sostenibile, come il ponte ciclopedonale sul Foglia. E il potenziamento della sosta, che viaggia su due fronti. Da una parte c'è dunque il primo fronte con il parcheggio a sud della ferrovia con duecento posti auto. L'Amministrazione comunale ha iniziato i lavori poche settimane con fa con i mezzo all'opera per spianare il terreno e a occhio e croce l'area di sosta dovrebbe essere pronta a breve.

Due fronti

«Siamo al lavoro per sistemare la zona, installando una recinzione metallica come primo step, per poi continuare con asfaltatura, illuminazione - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Enzo Belloni - sarà un bel serbatoio di posti auto, con l'obiettivo di agevolare i pendolari che prendono il treno, per le persone che vanno verso il centro e possono trovare stalli liberi ad una distanza ragionata, e anche nell'ottica dello scambio auto-bici con il nuovo bike-hub. Un parcheggio che andrà ad integrarsi a quello di Porta Cappuccina».

