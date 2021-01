IL FOCUS

PESARO Dai capannoni del Cantiere navale Rossini alle due torri che sorgeranno dalle ceneri dell'ex Consorzio agrario fino alla nuova ciclabile frutto dell'accorso sulla dividente, cambia lo skyline del porto e la viabilità circostante. E c'è già una visione di quello che diventerà scorgendo l'enorme sagoma dei capannoni del Cantiere Rossini che giorno dopo giorno i pesaresi hanno visto delinearsi e trasformarsi sotto i loro occhi fino ad assumere le attuali e figurate sembianze di un dirigibile a metà o di una balena (altrettanto a metà) non si sa se più ispirata a Moby Dick o al cetaceo del collodiano Pinocchio. La prima pietra dei nuovi capannoni del Cantiere Rossini era stata posata a metà febbraio dell'anno scorso. Poco dopo scoppiò la pandemia e tutto quello che ne è conseguito, con una brusca frenata nell'economia, negli investimenti e nei cantieri. Ma al Cantiere Navale il lavoro non si è mai fermato, come ha ricordato poche settimane fa l'ad Postorino in occasione del bilancio annuale Cna. Tanto che oggi lo skyline del porto è già cambiato, con la nuova e avveniristica struttura che ormai spicca nell'area in strada tra i Due Porti ed è visibile da più punti della città. Possiamo scommetterci che nel volgere di poco tempo, una volta terminati, i capannoni diventeranno uno dei simboli della Pesaro contemporanea, come lo è diventata, per esempio, la Vitrigo Arena.

Architettura industriale

Architettura industriale e sportiva destinate in qualche modo a lasciare il segno nel tessuto urbano cittadino. Ma la prospettiva entro qualche mese cambierà ancora. Questa volta il cambiamento riguarda l'area principale del porto, proprio a fronte banchina.

