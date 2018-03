CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL FOCUSPESARO Chiusa nell'ottobre del 2015, l'ex sede della Banca d'Italia, all'inizio di via Rossini, è in vendita ormai da due annni e mezzo, ma è ancora sfitta. E il suo futuro resta un rebus. «Abbiamo ricevuto molti interessamenti riferisce l'assessore al Bilancio Antonello Delle Noci che si è ineteressato della questione ma ancora nulla di definitivo, non è stato depositato nessun progetto. Ma restiamo ad aspettare fiduciosi che presto arrivi una lettera di intenti al nostro sportello». Tra gli interessati non è mai stato un...